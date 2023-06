Termine 06.06.2023



Cabrio und Sportwagentreffen 2023 Kleinhaugsdorf

Das Opencars-Treffen rund um die Autos, die 'oben ohne' im Sonnenschein glänzen und jene Sportwagen, die durch Leistung und Luxus auffallen, fand wieder statt. Nach der Pause geht es ordentlich weiter!

Die Pandemie hat auch dem Sportwagentreffen in Kleinhaugsdorf in der Excalibur City eine Zwangspause verordnet, um so mehr freuten sich die Cabrio- und US-Car-Fans auf den neuen Termin in der Grenzregion zu Tschechien. Benzinbrüder beider Seiten der Grenze trafen sich zahlreich, die teilnehmenden Autos waren genauso vielfältig wie das Show-Angebot am Gelände.







Die Fotoserie von Auto.At mit dem PS-Anteil des Treffens findet man hier in Facebook:



Fotoserie Cabriotreffen 2023



Carwash Youtube-Version...



Fotos und Video in grlz.eu...



Die heißeren Teile vom Carwash und der Misswahl gibt es wie immer im Schwestermagazin grlz.eu zu sehen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Opencars #Cabrio #Sportwagen #Excalibur







Auch interessant!

Erotic Carwash in der Excalibur City 2023

Es ist traditionell das heißeste Treffen des Jahres: Das Cabrio- und US-Car-Treffen in Kleinhaugsdorf pun...



Opencars: Cabrio und Sportwagentreffen 2023

Das Autotreffen in der Excalibur City geht auch 2023 wieder in eine heiße neue Runde. Am 3.6. werden US-C...



Sexy Car Wash 2023

Die Saison für die heißen Erotic Car Wash-Aktionen geht wieder los. Rund um Tuning und Motorsport darf da...



Fridays statt Cabriotreffen in Kleinhaugsdorf

Das Sportwagen- und Cabriotreffen in der Excalibur City wurde 2020 ein Opfer des Corona-Virus. Der Ersatz...



Cabriotreffen 2019: Fotos und Videos

Opencars und PS-Junkies in Kleinhaugsdorf bei der Excalibur City: Bei wieder einmal perfektem Wetter tref...



Erotic Car Wash 2019

Drei üppige Mädchen oben ohne am Cabriotreffen in Kleinhaugsdorf - da verwundert es nicht, dass der Samst...



Sportwagentreffen in Kleinhaugsdorf

Die 13. Runde des Highlights in der Excalibur City steht an. Wieder am großen Platz vor dem Museum gelege...



US-Cars & Cabrio-Treffen 2019

Mit den Videos im Rückblick auf 2018 können wir auch den kommenden Termin 2019 bereits bekannt geben. Die...



Opencars Kleinhaugsdorf 2018: Fotos!

Das Cabriotreffen und Sportwagentreffen 2018 in der Excalibur City in Kleinhaugsdorf war wie erwartet pla...



Oben Ohne - Treffen 2018

Cabrio-Treffen bedeutet Spaß 'oben ohne'. Das entsprechende Treffen für Sportwagen und US-Cars in Kleinha...



Erotic Carwash: Nackt in Kleinhaugsdorf

Das Cabriotreffen bietet Oben-Ohne-Spaß, das kennen wir schon. Beim Sexy Carwash 2018 heizten zwei Blondi...



Cabrio und Sportwagentreffen 2018

Kleinhaugsdorf ist am 2.6.2018 ein Fixpunkt in diesem Jahr für Autofreunde. Neben dem Museum (also am neu...



Missen, Mädchen, Models

Das nächste Cabrio-Treffen in Kleinhaugsdorf entscheidet sich in diesen Tagen. Wir freuen uns schon auf d...



Erotic Carwash in Kleinhaugsdorf 2017

Oben ohne gilt bei Sonnenschein nicht nur für die Cabrios beim Sportwagentreffen in der Excalibur City. H...



Fotos: Cabriotreffen 2017 Kleinhaugsdorf

Cabrios, Sportwagen, US-Cars, Tuning: Die heißesten Fahrzeuge bei mindestens genauso heißem Wetter waren ...



Videos: Cabrio- & Sportwagentreffen

Beim Opencars Cabriotreffen in Kleinhaugsdorf 2016 haben wir auch eine Menge Material als Bewegtbild mitg...



Sexy beim oben-ohne-Treffen

Das Cabriotreffen in Kleinhaugsdorf bringt nicht nur US-Cars und Sportwagen - am liebsten oben offen - zu...