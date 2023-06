Service 02.06.2023

Transformers: Aufstieg der Bestien

Ab 8. Juni findet das nächste Transformers-Spektakel im Kino statt. Und bei uns gibt es für Kurzentschlossene dazu Tickets für die Premiere zu gewinnen.

Transformers 'Aufstieg der Bestien' nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise um die Welt und durch die 90er-Jahre! Während die Autobots auf eine ganz neue Art von Transformers treffen, die Maximals, geht der Kampf der verfeindeten Teams der Autobots und der Decepticons in die nächste Runde. Eine völlig neue Transformers-Ära wird eingeläutet.







Der Film startet am 8.6. nur im Kino. Wir verlosen zwei mal zwei Tickets für die Premiere in Wien.



(c) 2023 Paramount Pictures

