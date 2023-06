Marken & Modelle 31.05.2023



A6 und A7 aufgewertet

Audi wertet die Modelle A6 und A7 auf. Neben neu gestalteten Ausstattungslinien mit eigenständigen Designelementen an Front und Heck erhalten die Fahrzeuge eine erweiterte Serienausstattung.

Das virtuelle Cockpit, der Parkassistent mit Einparkhilfe und Voll-LED-Scheinwerfer sind in Zukunft in allen Modellen Standard.











Neu geordnet wird die Angebotstsruktur. Beim A6 können Kunden nun zwischen Basis, Advanced und S-line im Exterieur wählen, beim A7 Sportback zwischen Basis und S-line. Zusätzlich steht das schwarze Innenraumpaket S-line zur Wahl, das sich am bisherigen S-line-Sportpaket orientiert. Die Zahl der wählbaren Außenfarben erhöht sich auf zwölf. Bei den Dekoreinlagen für den Innenraum stehen insgesamt acht verschiedene Varianten im Programm. Auch die Räderpalette wurde überarbeitet. Die Preise für den A6 beginnen bei 53.800 Euro, der A7 startet bei 63.500 Euro.

ampnet/red

