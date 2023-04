Service 15.04.2023

Oldtimer wertvoller Preise von Oldtimern steigen im Schnitt wieder leicht an. Knapp 5% Wertsteigerung steht im aktuellen Jahresindex, also noch unterhalb der Inflation. Die Oldtimer-Preise in Deutschland sind im vergangenen Jahr erneut leicht gestiegen. Der Deutsche Oldtimer Index (DOX), den der Verband der Automobilindustrie (VDA) jährlich veröffentlicht, erreichte einen Punktestand von 2902. Das entspricht einem Zuwachs von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Er lag damit unter der Inflationsrate.



Der DOX dient dazu, eine Trendaussage über die Wertentwicklung von Oldtimern in Deutschland zu geben. Die Fahrzeugwerte ermittelt der Bewertungsspezialist Classic-Analytics. Dafür werden 88 repräsentative Fahrzeuge ausgewählt und in Abhängigkeit von ihren Zulassungszahlen gewichtet. Modelle, die aufgrund ihrer Seltenheit oder ihrer Geschichte besonders teuer gehandelt werden, werden nicht berücksichtigt. Ausgehend von einem Basiswert von 1000 Punkten ist seither eine Wertsteigerung in Deutschland von 190 Prozent zu verzeichnen.



Der Index zeigt eine stabile Entwicklung. Die ungünstigen Rahmenbedingungen aus Corona-Pandemie, dem russischen Angriffskrieg und steigenden Energiekosten haben sich zum Stichtag 1. Januar 2023 kaum ausgewirkt. Der DOX stellt sich aus Sicht des VDA als krisenfest dar. Die Lieferzeiten neuer Fahrzeuge haben möglicherweise nicht nur das Preisniveau im Gebrauchtwagensegment deutlich gesteigert, sondern auch einige Alltagsmodelle im Oldtimersegment im Preis steigen lassen. Einige Modelle haben sich deutlich stärker als der Gesamtmarkt entwickelt, das breite Mittelfeld der betrachteten Fahrzeuge zeigt jedoch nur geringe Wertänderungen.



In der Top Ten der Wertzuwächse in den vergangenen fünf Jahren seit 2018 finden sich gleich acht Fahrzeuge deutscher Hersteller. Dabei ist der Autowert des Ford Capri I mit einer Verdoppelung am deutlichsten gewachsen (plus 100 Prozent). Der VW Käfer ist sowohl mit dem Cabrio als auch mit dem früher hergestellten Standardmodell aus den Top Ten ausgeschieden. Er wird von den VW-Baureihen K 70 und Passat beerbt. Beide Modelle sind im gleitenden Vier-Jahreswert mit zwar stark (plus 92,7 Prozent), aber auf geringem Niveau gewachsen. Als ausländische Modelle sind der Pontiac Firebird (+63,6 %) sowie der Toyota Celica (+39,3 %) unter den zehn Fahrzeugen mit dem höchsten Wertzuwächsen zu finden.



Zahlreiche Fahrzeuge im Mittelfeld der Preisentwicklung haben eine dem Durchschnitt entsprechende Veränderung im einstelligen Prozentbereich durchlaufen. Am anderen Ende der Skala (Last Ten) stehen der Chevrolet Camaro, der Cadilliac Eldorado und der Ford Thunderbird, deren Wert sich in den vergangenen Jahren jeweils nicht entwickelt hat. Alltagsfahrzeuge wie der Mercedes der Baureihe W 108/109 zeigen geringem Preisabrieb (minus 1,3 Prozent). Demgegenüber haben Lieblinge der Oldtimerenthusiasten wie der Jaguar E-Type (-7 %) und der Mercedes-Benz 190 SL (-13 %) – die allerdings seit geraumer Zeit auf hohem Preisniveau unterwegs sind – stärker an Wert verloren. Auch die BMW-Baureihe CS ist im betrachteten Zeitraum abgefallen (-14,1 %). ampnet/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Wert #Autowert #Oldtimer





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Oldtimerrestauration zur Werthaltigkeit

Über viele Jahre galten die Freunde von klassischen Automobilen als seine eingeschworene, ja sogar etwas ...



Oldtimer-Wert bestimmen

Wenn Sie wissen möchten, welchen Marktwert ein Oldtimer oder Youngtimer hat, dann gibt es jetzt eine neue...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: