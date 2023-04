15.04.2023



BYD Dolphin und Seal

Der chinesischer Hersteller BYD wird zwei weitere Modelle nach Europa bringen: den Dolphin als C-Segment Fließheck und den Seal, eine Limousine für das größere D-Segment.

Für den Dolphin gibt BYD eine WLTP-Reichweite von 427 Kilometer an, für den Seal eine reine Reichweite von 570 Kilometer mit Zweiradantrieb und 520 Kilometer bei Allradantrieb. Beide Fahrzeuge rollen auf der modernen e-Plattform 3.0 des Unternehmens. Die Bestellmöglichkeiten sollen im dritten Quartal geschaltet sein, die Auslieferung im vierten Quartal beginnen.

