SsangYong ist nun KG Mobility

Der Name Ssangyong bleibt vorerst erhalten: Auf offiziellen Kommunikationskanälen steht Ssangyong neben KG Mobility.

Aus der Ssangyong Motor Company wird KG Mobility: Nachdem das koreanische Automobilunternehmen im September 2022 von der heimischen KG-Gruppe übernommen wurde, erfolgt nun zum 22. März 2023 die Namensänderung, vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrats.



Die Unternehmensgruppe KG besteht aus 19 Tochtergesellschaften, die in den Bereichen Chemie, Stahl, umweltfreundliche Energie, IT, Medien und Bildung tätig sind. Die neue Submarke KG Mobility soll global aktiv werden. Unter dem Motto „Go. Different. KG Mobility“ will das Unternehmen vier Elektroautos auf den Markt bringen: den Torres EVX, dem ein mittelgroßer Pick-up (Projektname O100) und ein weiteres SUV (F100) folgen. Auch ein kompaktes SUV (KR10) ist geplant. Für alle entwickeln KG Mobility und andere Töchter der Gruppe eine EV-Plattform. Darüber hinaus wird an autonomen Fahrfunktionen und Konnektivität gearbeitet.

