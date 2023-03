Marken & Modelle 24.03.2023

Audi: Neue Namen für die Modelle

Mercedes hat seine Namen geordnet, bevor mit der EQ-Palette wieder alles durcheinander gebracht und nun erneut umgruppiert wurde. Nun macht Audi die Neuordnung.

Eigentlich hat Audi seine Marken im Griff gehabt, von A1 bis A8 war klar, was gemeint war und die Q-Serie hat die SUV schön in die Reihe gepackt. Mit den ungeraden Nummern wurden noch Modelle eingegliedert, die sonst schwer zu unterscheiden wären - auch perfekt gelöst. Sogar Sportwagen fanden sich in der Nummerierung wieder, als S oder RS mit Nummer waren auch sie gut zu finden, wenn sie nicht gerade TT hießen.



Erst mit den Elektroautos wurde es schwierig, denn statt diese einfach in der üblichen Skala einzubauen (was logisch wäre) oder notfalls mit einem anderen Buchstaben noch erkennbarer zu machen hat man sich für eTron entschieden, dann doch wieder die üblichen Bezeichnungen zu verwenden und eTron nachzustellen (Q8 eTron genauso wie Q8 TDI). Letzteres wäre wieder klar gewesen, denn mit den anderen Motorvarianten hat man es genauso getan.



Mercedes ohne EQ-Modelle? Bei Mercedes hatte man es ähnlich chaotisch gemacht, als es mit Elektroautos los ging. Zwar hatte man zuvor eine schöne Drei-Buchstaben-Logik begonnen und alle Autos gut strukturiert in der Markenwelt abgebildet, dann aber mit neuer Benennung in EQ-Marken für elektrische Autos neu begonnen. Und da wurden nach und nach alle Baureihen als EQ gestartet: A-Klasse als EQA bis S-Klasse als EQS. Jetzt werden aber 'alle' Autos elektrisch, EQ soll daher fallen. Nächstes Jahr wird das erste eAuto bei Mercedes ohne EQ starten und schon kurz später werden Verbrenner mit Stern Geschichte sein. Hoffentlich bekommen die Autos dann wieder die logische Bezeichnung mit drei Buchstaben ganz ohne elektrisierende Zusätze...



Nun aber geht alles in Richtung Elektroauto und Audi wählt erneut einen neuen Ansatz in der Benennung der Modellpalette. Die alten A- und Q-Nummern werden künftig den Elektroautos vorbehalten. Zumindest die gelernten geraden Nummern. A4, A6... - das sind die 'üblichen' Klassen, aber mit e-Motor. Die alten Modelle, die unter diesen Namen bekannt sind, werden ungerade darüber - also der A4 wird zum A5, der A6 zum A7. eTron kann beim Batteriebetriebenen dahinter stehen.



Wissende werden nun hellhörig, denn es gibt bereits ungerade Nummern wie den A7. Doch diese fallen einfach weg, bekommen weder einen Nachfolger noch einen elektrischen Bruder. Und so wird in den kommenden Monaten langsam eine neue Namens-Welt bei Audi geschaffen, die vielleicht auch irgendwann Sinn ergibt. Spätestens, wenn man sich nicht zwischen 'gleichen' Autos als A6 und A7 entscheiden muss, von denen einer ein eTron und einer ein Benziner oder Diesel ist. Zumindest wird die eigentliche Modellpalette kleiner, auch wenn der Verbrauch an Nummern größer wird.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Audi #Mercedes #Marken #Modelle #Namen







Auch interessant!

Audi Q8 e-Tron

Er ist der Marktführer im Segment, 150.000 Einheiten hat Audi bereits verkauft: Die Rede ist vom Q8 e-Tro...



Autos, die es 2023 nicht mehr gibt

Eigentlich zeigen wir zum Jahreswechsel immer die Modelle, die in einem Jahr neu erscheinen. Durch den gr...



Audi eTron GT und GT RS

Ein sportliches Designerstück macht seine Aufwartung: Audi stellt mit dem e-Tron GT und dem RS e-Tron GT ...



Mercedes in drei Buchstaben

Die SUV und Geländewagen von Mercedes-Benz werden künfrig in drei Buchstaben getitelt. Die Modellpalette ...