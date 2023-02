Marken & Modelle 19.02.2023



Mercedes‑Maybach S 580 e

Mit dem Mercedes‑Maybach S 580 e bringt die Mercedes-Benz Group erstmals ein Plug-in-Hybrid-Modell ihrer Luxusmarke auf den Markt.

Er soll eine Normreichweite von bis zu 100 Kilometern haben und führt einen 3,0-Liter-Reihen-Sechszylinder mit 367 PS (270 kW) mit einer Elektromaschine zu einer Systemleistung von 510 PS (375 kW) zusammen. Die elektrische Unterstützung liefert 440 Newtonmeter Drehmoment und kann den Maybach S 580 e bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h auch ohne Verbrenner antreiben. Das Gesamtdrehmoment des Hybridsystems beträgt 750 Nm. Damit beschleunigt der Wagen in 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h.



Angeboten wird die Luxuslimousine zuerst in China. Dann folgen Thailand und Europa. Einen Preis nannte das Unternehmen noch nicht, kündigte für dieses Jahr bereits aber auch den ersten vollelektrischen Maybach an.





