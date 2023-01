Technologie 25.01.2023

Getriebe für Elektroautos

Gemeinsam mit dem kanadischen Unternehmen Inmotive will Suzuki für sein künftiges Elektroauto ein Zwei-Gang-Getriebe entwickeln.

Da Elektromotoren bereits bei niedrigen Drehzahlen ihre volle Leistung entfalten, verfügen sie meist über nur einen Gang. Nichtsdestotrotz entfaltet sich die Kraft wirkungsvoller, wenn sich der Antrieb in einem bestimmten Drehzahlbereich bewegt. Das geplante Zwei-Gang-Getriebe von Suzuki soll den Elektromotor stets in diesem optimalen Bereich halten. Die höhere Effizienz schlägt sich in mehr Reichweite und besseren Fahrleistungen nieder. Laut Suzuki ließe sich der Energieverbrauch um bis zu 15 Prozent reduzieren, während sich die Beschleunigung um bis zu 15 Prozent verbessert.







Suzuki hat auf der Auto Expo 2023 in Indien ein vollelektrisches Konzeptfahrzeug vorgestellt. Die Serienversion des eVX soll 2025 auf verschiedenen Märkten eingeführt werden. Die 4,30 Meter lange SUV-Studie verfügt über Allradantrieb und eine Batteriekapazität von 60 kWh. Die Reichweite wird nach dem modifizierten indischen Fahrzyklus mit 550 Kilometern angegeben.

ampnet/red

