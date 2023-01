Unternehmen 19.01.2023



BYD startet in Österreich

In der Nähe von Wien in der 'Shopping City Süd' siedelt Denzel als Importeur von 'Build Your Dreams' seinen ersten Showroom samt Testmöglichkeit für die in Europa noch neue Elektro-Automarke an. BYD ist weltweit eine große Nummer.

Mit Sitz in Shenzen, wo hunderttausende Mitarbeiter für BYD arbeiten, schafft der Hersteller immerhin bereits fast 2 Mio. Fahrzeuge auf die Straßen zu bringen, die Herkunft als Hersteller von Akkus haben dabei naheliegenderweise Innovationen im Batteriebereich hervorgebracht. Das hat den Konzern nicht nur zum Zulieferer für die Industrie gebracht, sondern auch eigene Elektroautos befeuert. Heute ist BYD bereits unter den Top 3 der Weltrangliste im Autobereich, wenn man sich den Börsenwert ansieht - zwar hat BYD eben mehr als nur Autos im Angebot und ist auch als Zulieferer entlang der ganzen Wertschöpfungskette groß, aber auf Augenhöhe mit Toyota und anderen zu sein, ist schon ein Statement. Und das noch vor dem Weg in die Welt.







Den Start hat man nun in Europa vor, wo sich die nun bereits lange gereiften Fahrzeuge behaupten können sollen. Entsprechendes Selbstbewusstsein bringt nicht nur BYD mit, sondern auch Importeur Denzel, der gleich mit vierstelligen Vorbestellungen nach China gegangen ist, bevor das Unternehmen in Wien gegründet wurde. Man will zum Start auch liefern können - und tut das nun auch. Wer einen der ersten Modelle testen oder kaufen will, findet die Autos dann auch nicht nur im Katalog.







Die Eröffnung wurde mit drei Automodellen gemacht, darunter der Siebensitzer 'Tang' und die beiden ganz neuen Modelle 'Atto 3' (das Volumensmodell als kompakter SUV) sowie 'Han' (der als 'Seal' bereits vorgestellte Wagen, der als Limousine immer als 'Tesla-Killer' gehandelt wird). Die Autos kommen in Vollausstattung plus einem speziellen Paket für den Alpenraum nach Österreich, die Aufpreisliste wird dementsprechend kurz und die Autos auch leicht online zu ordern sein. Dahinter stehen schon bald Händler in ganz Österreich, Denzel will bereits in den ersten Monaten 15 Standorte mit Partnern bespielen.











Nicht nur die regionale Erweiterung ist eine Herausforderung für den Neustart - auch die Modellpalette wächst gleich im ersten Jahr auf das Doppelte an. Drei weitere Autos sollen anrollen, man darf annehmen, dass darunter auch der international als 'Dolphin' bereits in Erscheinung getretene B-Segment-Stromer auch hierzulande Aufmerksamkeit bekommt. Immerhin wird er die Marke preislich nach unten abrunden, die aktuellen Fahrzeuge kosten schließlich im Segment 40.000 (Atto 3) und 70.000 (Tang, Han) schon ordentliche Summen, auch wenn diese im Vergleich mit dem Mitbewerb und hinsichtlich Ausstattung deutliche Ansagen sind.



Unterscheidungsmerkmal: Akkus Die wirkliche Innovation betreibt BYD im Bereich der Akku-Technologie. Die sogenannten 'Blade'-Akkus basieren auf Lithium-Eisensulfat, verzichten also auf Nickel und Kobalt. Sie sind langlebiger, halten den Strom auch in Kälte besser und können mehr Strom pro Kilogramm speichern. Nicht unwichtig: Im Falle des Falles beginnen sie nicht zu brennen, wenn die Schutzhülle perforiert wird - sie wurden in Tests nur 30 bis 60 Grad warm. Und BYD kontrolliert die ganze Produktion, selbst die Lithiumminen des Konzerns sorgen selbst für Rohstoffe, während andere Lieferschwierigkeiten haben. Das ist mit ein Grund, warum Denzel bereits gut liefern kann, wo andere nur vereinzelt Elektroautos nach Europa zu den Kunden holen können.



Der Start ist also bereits mit dem Durchschneidens des Bandes zur Eröffnung gelungen, so viel steht fest. Nun heißt es, die Modellpalette und das Händlernetz zu erweitern. Wir werden den vielversprechenden Aufstieg von BYD jedenfalls weiter verfolgen und die nachhaltigen Fahrzeuge, sofern Bedarf danach bei unseren Lesern besteht, auch mit Tests und Details zu den Autos selbst beleuchten. Wie stehen Sie zu diesem Markteinstieg?

Video, Fotos: Tripple

#BYD #Denzel #Österreich #Elektroautos #SCS







