Aktuell 16.01.2023

A10: Tempo 100 muss fallen

Der grüne 'Luft 100er' wurde an mehreren Autobahnabschnitten trotz sich bessernder Luftqualität zur Schikane der Autofahrer eingeführt. Nun sind die Messwerte erwartungsgemäß gefallen, das Tempolimit muss es nun auch.

Auf der A1 war das Gutachten bereits positiv und hat Erleichterung gebracht, auf der A10 sind die Daten genauso. Die SN berichtet die aktuellen Messdaten bei Hallein, die in den letzten 20 Jahren von 61 Mikrogramm NO2/m2 auf zuletzt 31 gefallen sind. Selbst nach der Corona-Delle und der Rückkehr zum normalen Verkehrsaufkommen gab es eine Reduktion der Schadstoffe auf der Autobahn. Modernere Fahrzeuge und Technik hat wie in den Jahrzehnten zuvor mehr für die Umwelt geschafft, als politische Eingriffe.



Auch die Feinstaubwerte in Salzburg sind prächtig - keine einzige geltende Überschreitung beider Feinstaubwerte im ganzen Jahr 2022 sprechen eine deutliche Sprache. Messstellen konnten nur einen Großbrand und den Sahara-Staub überhaupt merkbar registrieren. Die 25 bis 35 Überschreitungen der Grenzwerte, die erlaubt wären, sind in weiter Ferne.



Die Belastungen gehen jedenfalls weiter nach unten, die gesetzlichen Vorgaben für die Einführung von Tempolimits auf den Autobahnen sind damit nicht mehr gegeben. Die Politik verweist darauf, dass sie erst ein Gutachten braucht, das lange auf sich warten lassen wird, um die Beschränkungen aufzuheben. Schikanen für Autofahrer sind dort wohl wichtiger als Gesetze, die man selbst erlassen hat.

