Neue Basis-Teslas

Model S und Model X von Tesla können ab sofort in den Basisvarianten mit Allradantrieb und dualem Motor bestellt werden.

Die ersten Fahrzeuge sollen noch im Laufe des ersten Quartals ausgeliefert werden. Sie verfügen über die Designupdates der dreimotorigen Plaid-Modelle und verfügen ebenfalls über das rundum erneuerte Cockpit. Anders als das Model X Plaid, das standardmäßig als Sechssitzer produziert wird, kann die Basisversion allerdings sowohl als Fünf-, Sechs- oder Siebensitzer konfiguriert werden. Beide Modelle können auf Wunsch auch mit einem herkömmlichen Lenkrad bestellt werden.







Der neue Dual-Motor-Allradantrieb beschleunigt das Model S in 3,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h, den X in 3,9 Sekunden. Beide erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Dank optimierter Aerodynamik sowie einem geringeren Basisgewicht verspricht Tesla WLTP-Normreichweiten zwischen 576 (Model X) und 634 Kilometern. Zu erkennen ist die neue Modellgeneration auch am „Tesla“-Schriftzug auf der Heckklappe an Stelle des bisher üblichen T-Markensymbols.

