Neue Autos 2023

Auch 2023 erwarten uns viele Neuheiten an Modellen und Marken am Automarkt. Alle neuen Autos und alle neuen Elektroautos 2023 haben wir hier zusammengefasst.

Unterhalb werden dann immer die Tests und Informationen zu den jeweiligen Modellen verlinkt - und auch Hinweise auf nicht mehr erhältliche oder gänzlich neue Marken haben wir da angehängt. Zuerst zeigen wir die Verbrenner-Neuheiten, darunter ist die Liste der Neuheiten unter den Elektroautos, um etwas mehr Übersicht und Struktur zu schaffen.



Neue Autos - Neuheiten 2023



Alfa Romeo Stelvio

Alfa Romeo Giulia

Audi A3 Allstreet

BMW M2, M3

BMW 5

BMW X2

BMW XM

Citroen C3

Citroen C4X

DS 3

Ferrari Purosangue

Ford Bronco

Ford Mustang

Ford Ranger Raptor

Honda Civic Type R

Honda ZR-V

Lamborghini

Maserati MC20 Cielo

Maserati Granturismo

Maserati Grancabrio

Mazda CX-80

Mercedes E-Klasse

Mercedes GLE, GLB, GLS, CLA, V

Mitsubishi ASX

Porsche 911 GT3 RS

Porsche 911 T, ST, Dakar

Porsche Cayenne

Porsche Panamera

Renault Austral

Renault Kangoo

Skoda Kodiaq

Skoda Scala, Kamiq

Skoda Superb

Subaru BRZ

Toyota C-HR

Toyota Prius

VW Amarok

VW Passat

VW Tiguan

VW Touareg Neue Elektroautos 2023



Abarth 500e

Alveri Falco

Aiways U6

Audi Q6 etron

Audi Q8 etron

BMW i5

BMW i7

BMW iX2

BYD Atto 3

BYD Han

BYD Tang

BYD Seal

Chevrolet Silverado

Citroen e-C3

Citroen e-C4x

Cupra Tavascan

Fiat 600e

Fisker Ocean

Ford e Crossover

Ford e Tourneo

Foxtron C

Foxtron E

Geely Geometry M2

Genesis JE

GMC Hummer ev

Honda e:Ny 1

Hyundai Ioniq 5 N

Hyundai Ioniq 7

Hyundai Kona

Jeep Avenger

Jeep Recon

Kia EV9

Lexus RZ 450e

Lotus Eletre

Maserati Granturismo Folgore

Maserati Grecale Folgore

Mazda MX30

Mercedes EQE SUV

Mercedes EQT

Mini Countryman ev

Nio eT5, eT7, eL7

Nissan Townstar

Opel Astra E / sports tourer

Peugeot e-308 / sw

Peugeot e-3008

Peugeot e-408

Polestar 3

Rolls Royce Spectre

Smart #1

Smart #3

Ssangyong Torres

Tata Tiago.ev

Tesla Cybertruck

Togg

Toyota bZ4X

Vinfast VF5

Vinfast VF6

Vinfast VF7

Vinfast VF8

Vinfast VF9

Volvo EX30

Volvo EX90

VW ID.3 / gtx

VW ID.7

VW ID.Buzz Lang

Xpeng G5

Zeekr 001



Viele neue Modelle, einige neue Marken und noch viel mehr Faceliftings stehen also dieses Jahr an. Nach einem ruhigen letzten Jahr ist dieses Jahr auch wieder mehr Angebot in den Schauräumen zu erwarten. Und das sowohl elektrisch als auch mit 'richtigen' Motoren ;-)

