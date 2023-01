Service 29.12.2022

Änderungen für Autofahrer 2023

Wie jedes Jahr gibt es auch 2023 diverse Änderungen, die speziell auch Autofahrer betreffen. Und traditionell geht es dabei natürlich auch um neue höhere Kosten für Autobesitzer.

Beim 'beliebten' Autobahnpickerl stehen die Rahmenbedingungen für 2023 fest, neue Pickerl sind bereits gültig. Was die Vignette 2023 betrifft, gibt es die Informationen hier bereits online:



Autobahnvignette 2023



Neben der Autobahnvignette bekommt ab 2023 auch das Pickerl für die jährliche Überprüfung ein neues Layout. Dieses geklebte $57a-Pickerl (die meisten Autobahnvignetten dürften bereits digital verabreicht werden) sieht nun anders aus. Es beinhaltet einen QR-Code, der das Gutachten beinhaltet bzw. abrufbar macht. Im Frühjahr wird bei der Überprüfung von Fahrzeugen auch der Verbrauch festgestellt und festgehalten, auch das ist (für neue Fahrzeuge seit 2021) dazu gekommen. Die Daten dazu werden auch in ein zentrales Register aufgenommen - keine schöne Sache für den Datenschutz, da so auch personenbezogene Informationen im Umweltministerium landen.



Die neuen Strafen haben wir ja auch bereits angekündigt, hier wird noch im Jänner eine entsprechende Meldung aus dem Parlament erfolgen. Die inhaltliche Ausrichtung ist ja bereits fixiert und bekannt.



Auto von Rasern versteigern?



Was sonst noch neu auf uns zukommt, welche Modelle neu erscheinen oder vom Markt verschwinden und viel mehr haben wir unten verlinkt.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

