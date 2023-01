Marken & Modelle 28.12.2022

Neue Marken kommen 2023 nach Österreich

Die chinesischen Marken machen schon in Europa viel Wirbel. Nun kommen einige neue Vertreter auch nach Österreich.

Von unseren Nachbarn kommen bereits viele Testberichte und Meldungen zu Nio, BYD oder Aiways, die neugierig machen. Die Marken stehen nun auch in Österreich an.



BYD hat etwa bereits in der SCS eine Testmöglichkeit geschaffen und einen Flagship Store eingerichtet. Dass hier auch noch Händler angeworben wurden und bald landesweit aktiv werden, zeigt die Marschrichtung.



Neben Atto, Han und Tung aus diesem Haus werden wir uns auch an U6 und U5 gewöhnen, nicht nur bei der U-Bahn in Wien. Denn auch Aiways landet 2023 in Österreich mit eben diesen SUV-Modellen aus China.



Und auch Nio kommt endlich zu uns. ET5, ET7 und EL7 stehen hier am Programm, sind jedoch auch bereits von anderswo bekannt.



Hier weniger bekannt dürften weitere China-Vertreter sein. Lynk etwa oder der Anbieter, der weitere Marken unter eigenem Logo 'Elaris' in Europa einführt und dabei auch nach Österreich kommen dürfte. Aber auch Ora aus dem 'Great Wall'-Imperium GWM landet in Europa und bringt den 'Funky Cat' als erstes Modell ins Land.

