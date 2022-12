Unternehmen 18.12.2022

Gewessler stoppt Elektroautoförderung 2023

Die Regierung hatte bisher für den Großteil der Käufer von Elektroautos, nämlich den gewerblichen Anteil, eine Förderung gemeinsam mit den Importeuren. 2023 sollen diese 2000 Euro wegfallen.

1000 Euro vom Bund, 1000 Euro vom Importeur: Zusätzlich zu enorm steigenden Energiekosten fallen nun auch die Förderungen für Elektroautos für Unternehmen. Da die der größere Anteil an Käufern (vier Fünftel gehen an das Gewerbe!) sind, dürfte das für die Wende in der Energienutzung fatale Folgen haben.



Der kleinere Teil der privaten Käufer wird weiterhin mit 5000 Euro gefördert. De facto ist das eine Förderung von Luxusautos, hier dürfte eine elitäre grüne Klientel bedient werden. Angepasst wurde dafür die elektrische Mindestreichweite bei Plug-In-Hybriden - ab 60 Kilometern gibt es den halben Förderbetrag.



Ansonsten bleibt das Angebot an Förderungen für Ladeinfrastruktur und die besondere steuerliche Behandlung von eAutos hinsichtlich Vorsteuer, Nova, Versicherungssteuer und Sachbezugsbefreiung.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Förderung #Elektroautos #Österreich #2023







Auch interessant!

Vorsteuerabzugsfähig in Österreich

Wann kann man in Österreich die Vorsteuer bei Autos abziehen? Unternehmer, die die Umsatzsteuer mit Vorst...



Mit Tempo 100 Sprit und CO2 sparen?

Die Forderung aus grünen Medien und Aktivisten werden nicht einmal von der grünen Partei unterstützt. Tro...



eAutos werden interessanter

Bereits jeder achte deutsche Haushalt (zwölf Prozent) erwägt in den kommenden zwei Jahren den Kauf eines ...



Klima: Physik statt Politik gefragt

Die Elektromobilität wird im Zeitraum bis 2030 noch zu keiner nennenswerten Treibhausgasminderung führen....



E-Autos für private Käufer kaum ein Thema

Die jüngste Erhebung zum Wohnbarometer der VAV zeigt deutlich nach wie vor existierende Barrieren für ein...



Die eMobilität löst keine Probleme

Auch wenn die aufgelegte Geschichte der klimaneutralen Zukunft mit eAutos genau das ist, nämlich nur eine...



Alle neuen Elektroautos 2022

Neue Elektroautos stehen 2022 sehr viele an. Die Hersteller beginnen, ihre Flotten umzustellen und demnac...



Elektroautos ohne Förderung nicht wirtschaftlich

Versprochene Zulassungszahlen bei Elektroautos, die die Politik vorgibt, werden kaum zu halten sein. Insb...



Elektroauto-Förderung 2022

Auch im kommenden Jahr gibt es eine Förderung für Elektroautos. Hier sind die Details zum staatlichen För...