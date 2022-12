Produkte 17.12.2022

Autos, die es 2023 nicht mehr gibt

Eigentlich zeigen wir zum Jahreswechsel immer die Modelle, die in einem Jahr neu erscheinen. Durch den großen Wechsel der Modellpaletten gibt es diesmal auch das Gegenteil davon.

Heute sind also jene Autos am Podium, die wir ab nächstem Jahr schmerzlich vermissen werden. Durch Umstellungen in den Modellpaletten fallen viele Modelle weg, die unser Straßenbild heute dominieren. Das ist einerseits der Umstellung auf die Elektromobilität geschuldet, andererseits durch neue Herstellerallianzen, die alte eingemottet haben. Selbst unter den Elektroautos gibt es eine Modellwende, der BMW i3 oder der Hyundai ioniq muss etwa dran glauben und neuen Generationen Platz machen. Dazu kommen noch ganze Marken, die wegfallen - zumindest in Europa. Hier wird sich die Krise rund um Russland, aber auch die Lage in China, noch bemerkbar machen.



Bekanntester Verlust am Markt der Modelle dürfte aber vorerst einmal der Ford Fiesta sein, der genauso wie der Mondeo irgendwann einen Elektro-Nachfolger bekommen wird. Bei den Vans gibt es auch eine Bereinigung, hier sind es aber die SUV, die den Markt übernehmen. Ford liefert mit S-Max und Galaxy wieder bekannte Namen, die wegfallen. Aber auch VW läßt den Sharan (bzw. auch Seat Alhambra im Konzern) weg. Ähnlich verhält es sich mit den Pick-Ups, die den Umweltvorschriften kaum mehr entsprechen können, Nissan/Renault, Mitsubishi, Mercedes und Co haben sich hier mit den bekannten Modellen zurückgezogen.



Andere Gründe gibt es bei Opel, wo man beim Wechsel des Eigentümers zwar Corsa, Astra und Co. in die französische Welt übertragen konnte, für den Insignia aber keine Plattform im PSA-Regal vorfand. Der Wagen läuft also mangels Unterbau aus dem Peugeot-Umfeld aus.



Ganz unten fällt der Dacia Lodgy weg, der Preisbrecher bei größeren Familienkutschen, aber auch der Smart Forfour, für den es keine passende E-Plattform gibt. Bei den Luxus- und Sport-Ikonen wird auch ein Kahlschlag erfolgen, zwar könnte ein R8 als Elektro-Sportler kommen, der Verbrenner steht nun nach dem TT und dem Lamborghini Aventador aber auch vor dem Aus.



Gute Nachrichten aus der Retro-Front gibt es aber auch. So hat VW angekündigt, ihre alten Marken nicht fallen zu lassen, obwohl es ID-Varianten in der Klasse bereits gibt. So soll auch unter den Elektroautos ein 'Golf' zu finden sein, sobald dessen klassische Bauform technisch möglich ist. Der ID.3 ist ja eher ein hoher Golf+, aber wie die Anlehnung an ID.Buzz (VW Bus) wird es dann in Zukunft einmal einen ID.Golf geben. Vielleicht sogar einen schönen leistbaren Elektro-Kombi als ID.Passat, nachdem jetzt die Limousine bereits aufgelassen wurde?

