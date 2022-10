Marken & Modelle 26.10.2022

Mercedes steigert sich massiv

Mercedes-Benz hat im dritten Quartal 530.414 Pkw abgesetzt. Das sind 38 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Dabei verdoppelten sich die Auslieferungen rein batterielektrischer Modelle auf 37.069. Der Van-Absatz stieg in den vergangenen der Monaten um 18 Prozent auf 103.978 Einheiten.







Der Konzernumsatz legte auf 37,7 Milliarden Euro (plus 19 Prozent) zu, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel mit 5,2 Milliarden Euro um 83 Prozent höher aus als im dritten Quartal 2021.

ampnet/red

