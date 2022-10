Marken & Modelle 28.09.2022

Einfache Logo-Welten

VW hat den Trend vorgeschrieben, die anderen ziehen munter nach: Die Logos aus der automobilen Welt werden flach, farblos und einfacher.

So klarerweise bei der Konzernmarke Skoda, wo der Vision 7S als Showcar die künftige Marke zeigt. 'Modern solid' ist dort die komplette Designsprache, die sich auch in den Autos selbst wiederfinden soll.







Früher war Opel dran, wo man auch einfache Formen und Schriften und Farbe ohne Feinheiten nutzt.







Das Markenlogo ist etwas feiner gezeichnet, die neue Schriftart „Opel Next“ und das leuchtende Gelb sollen die Fortschrittlichkeit der Marke und den Aufbruch in die Zukunft signalisieren, wobei die Farbe auch auf Strom als künftigen „Kraftstoff“ hinweisen soll.



Damit haben die Franzosen bei Opel als Eigentümer Duftmarken hinterlassen. Aber auch in Frankreich selbst hat man sich der neuen klaren Linie angenähert. Etwa bei Renault und den Hausmarken (Alpine etwa). Das geht bis hin zu Dacia mit seiner neuen visuellen Markenidentität.











Citroën passt zum neunten Mal in seiner 103-jährigen Geschichte das Marken-Logo der Zeit an. Es lehnt sich wieder etwas stärker an das ursprüngliche Firmenemblem mit den beiden Getriebe-Winkelzahnrädern an und zeichnet sich durch ein markantes vertikales Oval aus.

ampnet/red

