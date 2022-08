Aktuell 28.07.2022

Mit Tempo 100 Sprit und CO2 sparen?

Die Forderung aus grünen Medien und Aktivisten werden nicht einmal von der grünen Partei unterstützt. Trotzdem pochen extremere Klimaschützer auf Tempo 100 auf Autobahnen.

Man möge Autobahnen auf Tempo 100 und im Freiland auf 80 limitieren, damit die Energiekrise und der Klimawandel geschafft werden kann, heißt es. Richtig nachvollziehen kann man beides nicht.



Was die Energiekrise betrifft, so ist Öl wesentlich flexibler als Gas, wir haben keinen Engpass bei Benzin und Diesel. Die hohen Preise an der Tankstelle sind auch weit von dem entfernt, was der Markt von Rohöl eigentlich anzeigt. Die Energiekrise stemmen wir eher mit dem Verbot von Elektroautos, denn dass der Strom- und der Gas-Markt stark verbunden sind, macht hier Konsequenzen deutlicher.



Beim Klimawandel geht es um CO2 durch den Verkehr. Nicht den gesamten Verkehr, sondern die PKW sind hier gemeint, also nur ein kleinerer Teil - Links dazu unterhalb. Nicht nur, weil LKW ohnehin meist engere Tempolimits haben, sondern auch, weil man immer mit der Geschichte des rasenden Komplexlers am Steuer spielt und argumentiert (den es ohnehin nicht in der Breite gibt).



Seriöse Studien gehen von maximal 1% Reduktion an CO2 durch die Maßnahme Tempo 100 aus, selbst welche mit Agenda sprechen nur von maximal 3% Einsparungen. Die 23% Spriteinsparungen im Vergleich der Motorleistung bei 100 und 130 km/h relativiert sich schließlich schnell, denn selbst bei erlaubten Tempo 130 ist die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit kaum mehr als 110.



Was den Spritverbrauch betrifft hängt dieser natürlich an CW-Wert und Bauform des Autos. Der eine kann dabei bei 160 genauso effizient sein wie der andere bei Tempo 80 - und auch der Makel 'PS-Monster' oder 'SUV' muss dabei kein Maßstab sein. Hier über einen Kamm zu scheren, ist nicht zulässig.



Wer im Verkehr und Transport einsparen will - die Forderung ist ja zulässig - sollte jedenfalls Flug und Schiff nicht außer acht lassen, da läßt sich viel holen. Auch der erzwungene Kauf neuer Autos ist kontraproduktiv, insbesondere wenn damit besonders schädliche Akkus gemeint sind. Die wirklich richtige Forderung wäre aber eine Änderung des Konsums und natürlich Klassiker wie Heizung, Industrie und Landwirtschaft, denn dort ist mehr als 1% Einsparung und das noch dazu viel 'leichter' zu bekommen. Läßt sich halt nur schwerer in polarisierenden Populismen verpacken.

