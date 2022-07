Aktuell 11.07.2022

Bio-Ethanol aus neuem Kat

Forscher der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe haben im Labormaßstab einen Katalysator entwickelt, der die Herstellung von Bioethanol um bis zu 60 Prozent beschleunigt sowie kostengünstiger und nachhaltiger macht.

Als Katalysator dient Nanogold, ein Stoff, der in der Natur vorkommt. Um das in Flüssigkeit gelöste Nanogold in eine stabile Form zu bringen, haben es die Forscher auf kristallines Kieselgel aufgebracht, eine Substanz ohne katalytische Eigenschaften, aber mit großer Oberfläche, die als Trägermedium fungiert. Es entstehen violette Kristalle, die sich nicht in Wasser lösen, an der Luft haltbar sind und somit auch für den Handel geeignet wären.



Der Kat beschleunigt die Ethanolherstellung aus konzentrierten Zuckerlösungen durch die Zugabe des Nanogoldkats um über 60 Prozent. Die Zuckerindustrie benötigt derzeit drei bis vier Tage bei Temperaturen über 30 Grad Celsius, um Bioethanol herzustellen. Durch den Kat braucht man weniger als die Hälfte der Zeit, könnte also den Durchlauf stark erhöhen und mehr Kraftstoff produzieren - und das bei gerade einmal 20 Grad Celsius, heißt es.



Laut Forscher Manfred Sietz lässt sich der neue Kat sogar vollständig zurückgewinnen und so immer wieder einsetzen. Hergestellt werden kann Bioethanol aus Zuckerlösung, aber auch durch Vergärung aus Abfallholz. 'Wenn es zu schlechten Ernten kommt, weil etwa das Wetter zu trocken oder zu feucht war, kann das Getreide für die Lebensmittelherstellung nicht genutzt werden. Die Produktion von Bioethanol ist dann für die Landwirte ein zusätzliches Potenzial, um den Verkauf ihrer Ernte zu sichern', so Sietz.

pte/red

