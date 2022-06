Tipp 18.06.2022

Elektrotage in Wien

Leider völlig unbeworben und damit abseits der Öffentlichkeit finden bei kostenlosem Eintritt am Rathausplatz in Wien die Elektrotage statt.

Zahlreiche Aussteller rund um die Elektromobilität zeigen ihre neuesten Modelle und Angebote, als Highlight findet sich etwa der ID.Buzz mit offenen Türen für einen genauen Blick im Zentrum der Ausstellung. Aber auch die anderen Marken sind vertreten, nicht nur jene von Volkswagen (die dafür vollzählig).



Im Zweiradbereich gibt es mit Vespa oder KTM genauso viel zu sehen. Instadrive, Magna und die Stadt Wien laden zu den Elektrotage 2022 vom 15. bis 10. Juni kostenlos auf den Rathausplatz - man kann den Überblick über die Elektromobilität dort mit einem kühlen Getränk und Rundgang durch den Park verbinden und sich informieren.





