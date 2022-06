Aktuell 15.06.2022

X7 stark im neuen Design

Exklusivität, Fahrdynamik, Raumkomfort und Vielseitigkeit bringt auch der neue BMW X7 an den Start.

Mit der besonders imposanten Frontpartie weist das größte Sports Activity Vehicle (SAV) der Marke jetzt auf sein umfangreich weiterentwickeltes Design hin mit einem neugestalteten M-Sportpaket und – erstmals ab Werk – bis zu 23 Zoll großen Leichtmetallrädern sowie dem Bediensystem iDrive der jüngsten Generation einschließlich BMW Curved Display und dem BMW Operating System 8.











An der Spitze des Antriebsportfolios steht ein neuer 4,4 Liter großer V8-Ottomotor für das Topmodell BMW X7 M60i xDrive, der aus den Triebwerken der High-Performance-Modelle der BMW M GmbH abgeleitet wurde. M Twin Power-Turbo-Technologie und ein zylinderbankübergreifender Abgaskrümmer verhelfen dem Motor zu 390 kW/530 PS und einem maximalen Drehmoment von 750 Newtonmetern (Nm).



Im BMW X7 xDrive40i erlebt ein Reihensechszylinder-Motor der jüngsten Generation sein Debüt. Er bietet Verbesserungen, die sowohl die Leistung als auch die Effizienz steigern. Gegenüber dem Vorgängermodell entwickelt der neue Antrieb eine um 35 kW/47 PS auf 280 kW/380 PS gesteigerte Höchstleistung und ein um 70 Nm auf 520 Nm erhöhtes maximales Drehmoment, das durch die Zusatzleistung des Mild-Hybrid-Systems auf bis zu 540 Nm gesteigert werden kann.





