Aktuell 01.06.2022

Verschreckte Assistenten

Kisten, Fahrräder, Mülleimer und Verkehrskegel können ein fahrerloses Fahrzeug abrupt stoppen, sodass der nachfolgende Verkehr gefährdet wird.

Zudem wird so die Lieferung von Passagieren und Gütern beeinträchtigt, so Informatiker Qi Alfred Chen von der University of California, Irvine. Fahrzeuge könnten nicht zwischen Objekten unterscheiden, die sich rein zufällig auf der Straße befinden, und solchen, die absichtlich platziert werden.



Chen und sein Team haben sich in ihrer Untersuchung auf Sicherheitslücken fokussiert, die für das Planungsmodul spezifisch sind, einen Teil des Software-Codes, der autonome Fahrsysteme steuert. Diese Komponente überwacht die Entscheidungsprozesse des Fahrzeugs, die unter anderem bestimmen, wann es fährt, die Spur wechselt oder langsamer wird und anhält. 'Dieses Planungsmodul ist logischerweise mit einer Fülle von Vorsichtsmaßnahmen konzipiert, weil niemand will, dass fahrerlose Fahrzeuge außer Kontrolle geraten', sagt Chens Doktorand Ziwen Wan. 'Aber unsere Tests haben ergeben, dass die Software übermäßig konservativ entscheiden kann.' Dies könne dazu führen, dass ein Auto zu einem Verkehrshindernis oder Schlimmerem wird.



Um das Problem näher zu ergründen, hat das Team ein Testwerkzeug namens 'PlanFuzz' entwickelt. Es erkennt Schwachstellen in weitverbreiteten automatisierten Fahrsystemen automatisch. Wie in Videodemonstrationen gezeigt, hat das Team PlanFuzz genutzt, um drei verschiedene Reaktionen der Open-Source-Systeme 'Apollo' und 'Autoware' für autonomes Fahren auf Industrieniveau zu bewerten. Sie fanden heraus, dass Pappkartons und Fahrräder, die am Straßenrand platziert waren, dazu führten, dass Fahrzeuge auf leeren Durchgangsstraßen und Kreuzungen dauerhaft anhielten. In einem weiteren Test wechselten autonom fahrende Autos die Spur, wenn sie eine imaginäre Bedrohung wahrnahmen.



'Autonome Fahrzeuge waren an tödlichen Kollisionen beteiligt, die Unternehmen wie Uber und Tesla großen finanziellen und Reputationsschaden zufügten, sodass wir verstehen können, warum Hersteller und Dienstleister zur Vorsicht neigen', sagt Chen und fügt hinzu. 'Aber das übermäßig konservative Verhalten, das viele autonome Fahrsystemen zeigen, stört den reibungslosen Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit.'

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Assistenten #Autonom #selbstfahrend #Forschung







Auch interessant!

Schwarmwissen bei VW

Unsere Autos werden immer mehr zu rollenden Computern. Die Software nimmt im übertragenen Sinne immer...



Assistenten sehen um die Kurve

Ein amerikanisch-deutsches Forscher-Team hat ein neues Radar-System entwickelt, mit dem Fahrzeuge um die ...



Autonome Taxis nicht mehrheitsfähig

Selbstfahrende Autos wie jene der Alphabet-Tochter Waymo stoßen bei der US-Bevölkerung noch auf große S...



Automatisierung, gleich Technisierung, gleich Künstliche Intelligenz?

In Anbetracht des derzeit virulent im Umlauf befindlichen Begriffes der Künstlichen Intelligenz sollte di...