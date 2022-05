Marken & Modelle 03.05.2022



Bentley Flying Spur Hybrid

Ein Durchschnittsverbrauch von 3,3 Litern auf 100 Kilometer und 75 Gramm CO2 pro Kilometer - das, was nach einem Kleinwagen klingt, ist der bislang sparsamste Bentley.

Der Flying Spur Hybrid führt einen 2,9-Liter-V6 und einen 100-kW-Elektromotor mit einer Systemleistung von 544 PS (400 kW) und bis zu 750 Newtonmetern Drehmoment zusammen. Rein elektrisch kann der Plug-in-Hybrid rund 40 Kilometer zurücklegen. Dank des Zusatzantriebs steht er dem V8 mit 4,3 Sekunden in Sachen Beschleunigung von null auf 100 km/h nicht nach. Die Topspeed gibt Bentley mit 285 km/h an.







Der 214.000 Euro teure Flying Spur Hybrid ist wie alle anderen Hybride der britischen Nobelmarke ein Vorbote auf das Elektrozeitalter auch im Luxus- und Sportwagensegment. In drei Jahren will die Marke ihr erstes rein batteriebetriebene Modell vorstellen, ab 2030 sollen alle Bentley nur noch ausschließlich mit Strom fahren.

