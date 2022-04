Marken & Modelle 30.03.2022



Maserati Grecale elektrisch

Maserati erweitert sein Modellprogramm um ein zweites SUV. Der 4,85 Meter lange Grecale ist etwas kompakter als der Levante und wird auch in einer vollelektrischen Version zu haben sein.

Zum Produktionsstart sind drei Versionen erhältlich: Die beiden Vier-Zylinder-Mildhybride GT und Modena mit 300 PS (221 kW) und 330 PS (243 kW) sowie der Trofeo mit 530 PS (390 kW) aus einem 3,0-Liter-V6-Benziner. Das Spitzenmodell ist 285 km/h schnell und beschleunigt in unter vier Sekunden auf Tempo 100. Das BEV Grecale Folgore soll ein Jahr später folgen.





ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Maserati #Elektroauto







Auch interessant!

Alle neuen Elektroautos 2022

Neue Elektroautos stehen 2022 sehr viele an. Die Hersteller beginnen, ihre Flotten umzustellen und demnac...



Neue Autos 2022

Alle neuen Autos 2022 finden sich in dieser Übersicht, auch wenn die Autoshows in diesen Zeiten knapp sin...



Maserati setzt auf Strom

Kaum ein Hersteller kann es sich heute noch leisten, nicht an die Elektromobilität zu denken. Selbst ital...



Maserati Ghibli Diesel im Test

Großer Luxus zum kleineren Preis in einer italienischen Prachtverpackung könnte der Schlüssel zum Erfolg ...