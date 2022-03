Aktuell 24.03.2022

Warum stehen so viele Schanigärten in Wien leer?

Das Ärgernis der vielen Schanigärten in Wien betrifft mit der Lärmbelästigung nicht nur die geplagten Anrainer sondern auch Autofahrer, deren Parkplätze weiter vernichtet werden. Und das selbst durch nie genutzte Schanigärten.

Wer durch die Stadt geht und nicht gerade in den 'besseren' Locations unterwegs ist, trifft auf viele Schanigärten auf Parkplätzen. Und sehr viele davon werden nie genutzt, nicht nur in Corona-Zeiten und da auch im Winter, wo diese Flächen eigentlich gar nicht vorgesehen wären. Waren Schanigärten früher eher die Ausnahme in den Sommerferien-Monaten, wurden diese unter grünem Regime deutlich breiter gestreut, um die Autofahrer zu ärgern. Und die Rahmenbedingungen, die geschaffen wurden, sind für Gastronomen verlockend: Es zahlt sich aus, einen Garten vor das Lokal zu setzen um dafür zu werben, selbst wenn der Gastgarten gar nicht genutzt wird.



Die einmaligen Anmeldegebühren sind nämlich überschaubar und eher ein formaler Akt, der zu bewältigen ist. In Top-Locations kommt dann noch ein Preis von ca. 10 bis 21 Euro pro Quadratmeter und Monat dazu, der zu bezahlen ist - da sprechen wir dann aber von Bereichen wie der Mariahilfer Straße. Abseits dieser ist das Stadtgebiet aber 'praktisch gratis', denn die Monatsgebühr für den Quadratmeter Parkplatz ist dann nur 2,10 Euro. Ein Autofahrer zahlt in der Stunde mehr für einen Kurzparkschein als ein Gastronom für den Quadratmeter im Monat...



Selbst geschlossene Lokale lassen daher ihre Schanigärten Parkplätze und Gehsteige verstellen, weil nichts dagegen spricht. im Gegenteil, in Coronazeiten wurden Sondergenehmigungen, winterliche 'Nutzung' und Gebührenbefreigungen auch noch drauf gelegt. Das Ärgernis für Anrainer und Parkplatzsuchende bleibt groß und wird größer während für die Betreiber der Schanigärten auch noch zugeschossen wird. Muss man das verstehen können? Nein, aber zumindest kann man den zweckwidrigen Missbrauch öffentlicher Fläche nicht auch noch unterstützen: Also meiden wir solche Lokale doch einfach!

