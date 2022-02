Aktuell 02.02.2022

Vignette 2022 getauscht?

Februar ist auch immer der Zeitpunkt, wo die alten Autobahnvignetten aus dem Vorjahr ihre Gültigkeit verlieren. Nun muss die neue also bereits geklebt sein!

Obwohl die Schweiz und Slowenien aktuell als Hochrisikogebiete gelten und von nicht notwendigen touristischen Reisen abgeraten wird, stehen die Grenzen für Geimpfte und Genesene weiterhin offen. Die Regelungen zur Vignettenpflicht behalten dabei unverändert Gültigkeit. Die Jahresvignetten 2021 sind nur noch bis zum 31. Januar gültig. Dies gilt auch für die digitalen Jahresvignetten für Österreich selbst. Ab 1. Februar werden ausschließlich die neuen Vignetten für 2022 anerkannt.



Wer keine gültige Vignette vorweisen kann oder sie nicht richtig an der Windschutzscheibe angebracht hat, muss mit hohen Geldbußen rechnen. Am teuersten wird es in Slowenien, wo bis zu 500 Euro fällig werden können. In Österreich kosten solche Mautvergehen mindestens 120 Euro – Manipulationen an der Vignette doppelt so viel. In der Schweiz sind 200 Franken zuzüglich Vignettenkosten zu zahlen.



Autofahrer, die eine Jahresvignette für die Schweiz brauchen, müssen 39 Euro bezahlen. In der Schweiz kostet sie nach wie vor 40 Franken. In Slowenien bleiben die Preise auch 2022 stabil. Zum Beispiel kostet eine Jahresvignette für den Pkw weiterhin 110 Euro.



Das tschechische Verkehrsministerium warnt vor unautorisierten Verkaufsstellen, an denen oft überhöhte Preise und Gebühren verlangt werden. Es empfiehlt daher dringend, die nur noch digital erhältliche Vignette bereits vorab über das deutschsprachige Online-Portal des staatlichen tschechischen Vignettenvertriebs (SFDI) zu erwerben – das spart Zeit und Nerven. In Tschechien kostet eine Zehn-Tages-Vignette umgerechnet rund 12,90 Euro (310 Kronen) und die Monatsmaut etwa 18,25 Euro (440 Kronen (ca. 18,25 Euro). Der Jahrespreis liegt bei etwas über 62 Euro (1500 Kronen).

