Aktuell 02.02.2022



Ford Bronco Raptor

Ein Bronco ist ein ungezähmtes Pferd. Und der nach diesem Vierbeiner benannte Geländewagen kommt seinem Namensgeber in der neuen Raptor-Variante etwas näher.

Mit dieser Version geht Ford auf Kundenwünsche ein, obwohl die Marke das gar nicht nötig hätte: Der Bronco ist derzeit ausverkauft, sogar für das sehr viel bravere Schwestermodell mit dem irreführenden Namen Bronco Sport werden Aufschläge verlangt.











Der Bronco Raptor, der ab Mitte 2022 ausgeliefert wird, verfügt über einen 3,0-Liter-V6-Turbomotor. Die sechs Zylinder genügen für eine Motorleistung von mehr als 400 PS (294 kW). Die werden über einen Zehn-Gang-Automaten auf alle vier Räder übertragen; eine Handschaltung gibt es in dieser Baureihe nur beim Vierzylinder. Ein umfangreiches Offroad-Paket prädestiniert das neue Modell für Exkursionen in schweres Gelände.



Nicht nur die Automatik ist obligatorisch, sondern auch die viertürige Karosserie. Das ist für eine sportliche Spitzenversion zwar ungewöhnlich, Ford argumentiert aber, dass der Zweitürer vor allem als günstiges Einstiegsmodell gedacht sei. Zudem sei die Stabilität bei schnellem Fahren auf unbefestigtem Untergrund mit dem langen Radstand des Viertürers spürbar höher. Außerdem bietet der Unterboden des Viertürers mehr Platz für eine spezielle Anordnung für Auspuff und eine verstärkte Anhängerkupplung.







Der Preis in den USA dürfte bei knapp über 60.000 Dollar (ca. 53.100 Euro) liegen, zu den engsten Konkurrenten zählen die V8-Versionen von Jeep Wrangler und Land Rover Defender. Mit einer Markteinführung in Europa wäre erst dann zu rechnen, wenn die europäischen Behörden CO2-freie Kraftstoffe anerkennen.

ampnet/red

