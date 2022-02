Marken & Modelle 29.01.2022

Neue Autos 2022

Alle neuen Autos 2022 finden sich in dieser Übersicht, auch wenn die Autoshows in diesen Zeiten knapp sind. Es gibt tolle Neuerscheinungen und noch mehr aus dem Bereich der Stromer.

Die neuen Autos 2022 haben wir in zwei Kategorien geteilt, um Übersicht zu behalten. Wer sich für Elektroautos interessiert, findet hier die Liste:



Alle neuen Elektroautos 2022



Alle anderen können hier die Benziner, Diesel und andere Varianten an Neuwagen 2022 finden - vom Verbrenner-Aus sind wir noch so lange entfernt, wie die Verlängerungskabel zur Steckdose (nicht) reichen. Und das ist (auch aus ökologischen Gesichtspunkten) durchaus sinnvoll. Alle neuen Autos, die geplant sind, haben wir hier aufgeführt:



Alle neuen Autos 2022



Alfa Romeo Tonale

Audi A3 allroad

BMW 3 Activetourer

BMW 7

BMW X1

BMW XM

BMW M2

BMW M3 Touring

Citroen C5x

Dacia Jogger

DS 4

Ferrari Purosangue

Ford Tourneo Connect

Ford Ranger

Honda Civic und Type R

Honda HR-V

Jeep Grand Cherokee

Kia Sportage

Land Rover Range Rover

Lexus NX

Maserati Grecale

Maserati Grand Turismo

Mazda 2 hybrid

Mercedes AMG C63

Mercedes AMG One

Mercedes SL

Mercedes GLC

Opel Astra OPC

Peugeot 308

Porsche 911 GT3 RS

Renault Austral (Kadjar)

Skoda Enyaq Coupe

Skoda Karoq Facelifting

Suzuki S-Cross

Toyota Aygo X

Toyota Corolla Cross

Toyota GR86

VW Amarok

VW Taigo



Es gibt hier viel Neues und wenig Krise - und wenn man sich die neuen Elektroautos noch dazu nimmt, sogar ein Jahr mit so vielen Neuerscheinungen wie schon lange nicht. Einige Autos finden sich auch in beiden Listen, manche Hersteller sind bereits dazu übergegangen, Elektroautos nicht mehr mit getrennten Designs und Namen zu versehen, sondern einfach als weitere Motorvariante in die Palette zu nehmen.



Auch wenn die Automessen 2022 eher rar und schlecht bestückt sind, so zeichnet sich am Markt selbst ein anderes Bild ab. Die Menschen ersetzen ihre alten Autos und geben Geld aus, die Investitionen sind dabei auch klassisch nicht unbedingt im hoch geförderten eAuto-Bereich zu finden. Egal wie, 2022 ist ein gutes Autojahr, so viel steht fest!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Auto #2022 #Modelle #Marken #Neuwagen #Neuheiten







Auch interessant!

Alle neuen Elektroautos 2022

Neue Elektroautos stehen 2022 sehr viele an. Die Hersteller beginnen, ihre Flotten umzustellen und demnac...



Neue Autos: Markt ändert sich 2022

Im kommenden Jahr werden rund 120 neue Modelle auf die Straßen rollen. Das hört sich nach einem normalen...



Neue Elektroautos 2021

Zuletzt haben wir die Liste der neuen Autos 2021 gebracht. Hier schauen wir speziell auf das, was die Ele...



Alle neuen Autos 2021

Wie immer zum Jahresanfang ist es Zeit, sich einen Überblick über das Jahr zu verschaffen. Welche neuen A...



Neue Autos 2020

Das neue Jahrzehnt beginnt mit Neuheiten am Automarkt am laufenden Band. Und das in jedem Bereich, auch d...



Neue Elektroautos 2019

Die Neuerscheinungen aller Marken 2019 haben wir uns schon als Übersicht gegeben. Ein Teil davon ist elek...