Stromer 29.01.2022

Alle neuen Elektroautos 2022

Neue Elektroautos stehen 2022 sehr viele an. Die Hersteller beginnen, ihre Flotten umzustellen und demnach umfangreich wird das Angebot ausgebaut.

Die Liste unten gibt einen Überblick über das Modelljahr 2022 im Elektrobereich, neben den Stromern stehen heuer aber auch viele Hybride und andere Modelle an, die wir unten auch noch verlinkt haben - sollte sich dort ein Name wiederfinden, der hier auch aufgeführt ist, dann ist unter gleichem Titel auch ein klassischer Antrieb neben dem Elektroauto im Angebot.



Hier aber zu den Elektroautos 2022 und die Erscheinung im jeweiligen Halbjahr. Neben den bekannten Marken finden sich verschiedene Startups, exotische neue Anbieter und noch fremde Namen am Start - die Zukunft hat begonnen.



Elektroautos 1. HJ 2022



Audi etron Facelifting

BMW i4

BMW iX

Cupra Born

Lexus UX300 Electric

Mercedes EQB

Mercedes EQE

Mercedes EQE/SUV

MG MG5 Electric Kombi

MG ZS EV Facelifting

Opel Rocks-E

Renault Megane e-Tech

Skoda Enyaq iV Coupe

Volvo c40 Recharche Pure

VW ID.5



Elektroautos 2. HJ 2022



Audi Q6 etron

BMW i7

BMW iX1

Fisker Ocean

Genesis Electrified G80

Genesis GV60

Hyundai Ionic 6

Kia eNiro Facelifting

Kia EV9

Lexus RZ

Lucid Air

Maserati GranTurismo

Maserati GranCabrio

Mercedes AMG EQS 53

Mercedes EQS/SUV

Mercedes EQT

MG Marvel R Electric

Microlino

Nio ET7

Nissan Ariya

Ora Cat

Pininfarina Battista

Polestar 3

Porsche Taycan GTS

Porsche Taycan GTS SportTurismo

Renault E-Kangoo

Renault R5

Smart e SUV

Ssangyong Korando e-motion

Subaru Solterra

Toyota bZ4x

Vinfast e35

Vinfast e36

Volvo c90 Recharche Pure

VW ID.buzz



Die bekannten Marken legen sich also ordentlich ins Zeug, auch wenn pandemiebedingt die meisten Plätze zur Präsentation geschlossen bleiben. Aber auch diverse vorwiegend chinesische Neustarter sind am Start, dazu auch einige aus Europa und den USA. So kurzlebig, wie die Elektrobranche noch ist, wird es aber an diesem Zeitplan auch noch Änderungen geben. Und auch die Förderungen sprechen dafür, dass Bewegung am Markt provoziert wird. Es wird durchaus spannend 2022, was die neuen Stromer betrifft!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#2022 #Auto #Neu #Elektroauto #Neuheiten #Marken #Modelle







Auch interessant!

Neue Autos 2022

Alle neuen Autos 2022 finden sich in dieser Übersicht, auch wenn die Autoshows in diesen Zeiten knapp sin...



Neue Autos: Markt ändert sich 2022

Im kommenden Jahr werden rund 120 neue Modelle auf die Straßen rollen. Das hört sich nach einem normalen...



Neue Strafen für Autofahrer 2021

Die grüne Verkehrsministerin setzt trotz stark rückläufiger Unfallzahlen Zeichen für mehr Strenge auf der...



Neue Elektroautos 2021

Zuletzt haben wir die Liste der neuen Autos 2021 gebracht. Hier schauen wir speziell auf das, was die Ele...



Alle neuen Autos 2021

Wie immer zum Jahresanfang ist es Zeit, sich einen Überblick über das Jahr zu verschaffen. Welche neuen A...



Neue Autos 2020

Das neue Jahrzehnt beginnt mit Neuheiten am Automarkt am laufenden Band. Und das in jedem Bereich, auch d...



Neue Elektroautos 2019

Die Neuerscheinungen aller Marken 2019 haben wir uns schon als Übersicht gegeben. Ein Teil davon ist elek...