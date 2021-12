Aktuell 28.12.2021

Änderungen für Autofahrer 2022

Auch das kommende Jahr bringt Änderungen für Autofahrer, wie üblich wird meist mehr Geld von den geplagten Besitzern von Autos gefordert.

Fangen wir bei der NoVA an, die Fantasiesteuer als 'Normverbrauchsabgabe' wird für die meisten Autos einfach teurer. Autos mit Verbrauch über vier bis fünf Litern Sprit steigt der Steuersatz um einen Prozentpunkt. Der Maximalsteuersatz wird noch dazu auf 60 Prozent angehoben, Neuwagen werden also teurer.



Apropos Sprit: Auch der wird teurer, ca. 10 Cent auf den Liter an Mehrkosten ab Juli 2022 sind hier von der Regierung paktiert. Als Zuckerl gibt es einen Ausgleich für Behinderte und für benachteiligte Regionen. Wien dürfte nicht als benachteiligt gelten, auch wenn die Umweltministerin hier Straßen zur Fortbewegung verhindert... - und auch Junge nicht, die nur mit dem Halben Bonus abgespeist werden. In Wien gilt ab März dann auch die flächendeckende Kurzparkzone und Parkpickerlregelung.



Dass die Autobahnvignette jährlich teurer wird, ist auch schon ein bekanntes Spiel, das Autofahrer mitspielen müssen. Dass deren Zweckwidmung wie auch bei den anderen Steuern schon lange nicht zugunsten der Autofahrer selbst gegeben ist, macht das Spiel grausiger - auch nichts Neues. 1,5% mehr an Kosten sind auf der Autobahn diesmal angesagt, Details beim Link unten.



Und dann wäre noch die Versicherungssteuer, die teurer wird. Der Malus wird ab 2022 nämlich schon bei 185 g CO2 fällig und nicht mehr ab 200 g, d.h. 7 bis 8 Liter Spritverbrauch. Der Malus wird auch von 50 Euro pro Gramm über dem Grenzwert auf 60 Euro angehoben. Auch hier gilt die Steuererhöhung all jene neu zugelassenen Autos ab kommendem Jahr.



Für Unternehmen wird es auch strenger. Nicht nur, dass die obigen Regeln auch hier Verteuerungen (und in Wien geschäftsschädigende Regeln) bringen, auch die Sachbezugsregelung für Firmenautos wird angepasst (heißt: Verschlimmert). Der zu versteuernde Privatanteil wird zumeist auf 2 Prozent angehoben (bis 960 Euro im Monat).



Änderungen für Elektroautos 2022



Die Förderungen für Elektroautos bleiben gleich, Details dazu sind unten verlinkt. Dafür aber kommt es zu höheren erlaubten Gewichten für Elektroautos, mit dem B-Führerschein kann man dann bis zu 4350 kg statt 3500 kg Gesamtgewicht auf den Asphalt wuchten. Die schweren Batterien finden ihr Gegenstück (unter verschiedenen Rahmenbedingungen) also in der Zulassung für den Führerschein.



Auch wird das Herstellen von Ladestationen erleichtert. Mitbewohner können sich nicht mehr so leicht gegen die Errichtung sperren.

