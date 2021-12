Service 11.12.2021

Autobahn-Maut über den Grenzen

Auch in den Nachbarländern gibt es Vignetten oder Mautkosten auf den Autobahnen. Hier sind Informationen dazu.

Autofahrer, die eine Jahresvignette für die Schweiz brauchen, müssen nun 39 Euro bezahlen. Die Preiserhöhung um 50 Cent ist dem Wechselkurs geschuldet, in der Schweiz kostet sie nach wie vor 40 Franken.



In Tschechien warnt das Verkehrsministerium vor unautorisierten Verkaufsstellen, an denen oft überhöhte Preise und Gebühren verlangt werden. Es empfiehlt daher dringend, die nur noch digital erhältliche Vignette bereits vorab über das deutschsprachige Online-Portal des staatlichen tschechischen Vignettenvertriebs (SFDI) zu erwerben. Die Preise der tschechischen Autobahn-Vignetten betragen für die 10-Tages-Vignette 310 Tschechische Kronen (ca. 11,70 Euro), die Monatsvignette kostet 440 Tschechische Kronen (ca. 16,70 Euro) und die Jahresvignette: 1500 Tschechische Kronen (ca. 56,80 Euro).



Auch Ungarn und die Slowakei haben elektronische Maut-Vignetten, die über die Rechnung nachgewiesen aber das Autokennzeichen elektronisch geprüft werden. In Kroatien und Italien hingegen wird nach Strecke abgerechnet.



Die Kosten und Angebote für die Autobahnvignette in Österreich finden Sie unterhalb verlinkt!



Gratis: Autobahn Vignette 2022 kostenlos



ampnet/red

