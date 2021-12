Marken & Modelle 08.12.2021



Genesis G90

Genesis hat erste Bilder des neuen G90 veröffentlicht. Es handelt sich um die zweite Generation des Topmodells. Die Luxuslimousine wird es auch in einer Langversion mit 19 Zentimeter längerem Radstand geben.

Auffällig sind der große Kühlergrill mit den Zwei-Linien-Hauptscheinwerfern, deren Leuchtleisten seitlich wieder aufgegriffen werden, und die breite C-Säule. Motorhaube und Kotflügel sind beim G90 zu einem spaltenlosen Teil zusammengefasst. Weitere Details sollen in Kürze bekanntgegeben werden. Die neue Modellgeneration wird aber vermutlich keinen V8 mehr bekommen.











Ob das Genesis-Flaggschiff auch nach Europa kommt, wo sich Hyundais Edelmarke gerade erst aufbaut, ist noch offen. Anders verhält es sich mit dem G70 Shooting Brake, der speziell für die hiesigen Märkte konzipiert ist und in Kürze in den Handel kommt.

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Luxus #Genesis #Hyundai #Limousine







Auch interessant!

Genesis kommt nach Europa

Die Welt der Premium-Automobile ist, wenigstens in Europa, fest in der Hand der ABM-Gruppe (Audi, BMW, Me...



Genesis GV70

Hyundai baut die Palette seiner Nobelmarke Genesis schon zum Start kräftig aus. Der 'kleine' SUV von Gene...



Hyundai Genesis zur Ami in Europa

Auf der diesjährigen Auto Mobil International (AMI) in Leipzig (31.5.-8.6.2014) feiert Hyundai die Premie...



Neu: Hyundai Genesis Coupé

Alle Fans des Hyundai Genesis Coupés dürfen sich freuen, denn nun ist es soweit: Das Coupé ist in neuem K...