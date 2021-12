Service 02.12.2021



Mit dem Anhänger in den Urlaub? Bitte vermeiden Sie typische Fehler!

Österreich geht in einen Lockdown für Ungeimpfte, die bundesweite Inzidenz liegt bei über 800. Wer denkt da schon an einen schönen Urlaub? Mehr Menschen, als Sie vermutlich denken.

Denn gerade der Individualurlaub dürfte durch die Pandemie noch erheblich an Beliebtheit zunehmen. Wie die sprichwörtlichen Ölsardinen am Strand liegen und in der überfüllten Hotelbar einen Cocktail genießen? Nicht mehr jedermanns Sache, seit Corona uns die Nähe zu anderen Menschen verhagelt hat. Für die Fahrt in ein schönes Ferienhaus können Sie z. B. einen Anhänger nutzen. Dann nämlich hat die ganze Familie Platz im Pkw. Aber natürlich lässt sich ein Anhänger auch für viele andere Angelegenheiten perfekt nutzen, z. B. für den Materialtransport beim Hausbau. Doch konzentrieren wir uns auf den Urlaub. Dieser wird besonders erholsam, wenn Sie beim Thema Anhänger die folgenden typischen Fehler vermeiden.



Bei der Anhängerkupplung am falschen Ende sparen



Sie haben noch keine Anhängerkupplung? Kein Problem, fast immer lässt sich diese einfach nachrüsten. Jedoch sollten Sie hierbei keinesfalls am falschen Ende sparen, immerhin handelt es sich um ein für die Sicherheit relevantes Bauteil. Kaufen Sie Ihre Anhängerkupplung grundsätzlich bei einem Fachhändler. Und lassen Sie diese bei einer Werkstatt einbauen, denn für die Zulassungsbehörde benötigen Sie ohnehin eine entsprechende Bescheinigung, wie Sie weiter unten erfahren werden.



Die Anhängerkupplung nicht eintragen lassen



Eine Anhängerkupplung muss offiziell in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden, andernfalls ist dies illegal und würde mit einer Verkehrsstrafe geahndet. Lassen Sie die Kupplung bei der für Ihren Wohnort zuständigen Zulassungsbehörde ordnungsgemäß eintragen. Folgende Unterlagen sind hierzu nötig:



Antragsformular der Behörde

Fahrzeugtypenschein oder Einzelgenehmigung

Bescheinigung über den fachgerechten Einbau der Anhängerkupplung durch eine Werkstatt

Angaben über die maximale Stützlast und das Eigengewicht der Anhängerkupplung



Anhänger mit fehlenden Markierungen nutzen



Egal ob bei der Fahrt in den Italienurlaub oder zum Transport von Schüttgut: Ihr Anhänger muss über entsprechende Kennzeichnungen verfügen. Gut sichtbar müssen folgende Angaben angebracht sein:



Achslast

Eigengewicht des Anhängers

zulässiges Gesamtgewicht

Nutzlast



In der Regel findet sich hierzu ein Schild am Anhänger. Fehlt dies, dürfen Sie ihn nicht nutzen.



Nicht die passende Lizenz zum Fahren mit Anhänger besitzen



Hier zunächst die gute Nachricht: Wenn Sie einen handelsüblichen Anhänger, wie er für Fahrten in den Urlaub üblich ist, nutzen, genügt ein „normaler“ B-Klasse-Führerschein. Entscheidend ist das Gesamtgewicht: Hänger und Gepäck dürfen zusammen höchstens 750 kg wiegen.



Ihren Anhänger fehlerhaft beladen



Alle Sicherheitsmaßnahmen nützen wenig bis gar nichts, wenn der Anhänger fehlerhaft beladen wurde. Nur eine korrekte Lastverteilung führt zu einem sicheren Fahrverhalten. Grundsätzlich muss der schwerste Teil der Last (der Schwerpunkt) über der Achse/den Achsen positioniert werden. Das übrige Gepäck verteilen Sie möglichst gleichmäßig auf den Rest der Fläche.





Sicher mit dem Anhänger am Urlaubsort ankommen. Foto: ©Yuri Bizgaimer - Adobe Stock



Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass weder das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers noch die höchstmögliche Stützlast der Anhängerkupplung überschritten werden. Ragt die Ladung weit über den hinteren Rand des Anhängers hinaus, ist diese deutlich sichtbar zu kennzeichnen. Und natürlich muss das Gepäck so befestigt sein, dass selbst bei einem abrupten Bremsmanöver alles an seinem Platz verbleibt.



Unangepasste Fahrweise



Was ohnehin klar sein sollte, gilt mit einem Anhänger umso eher: Fahren Sie stets vorausschauend und vorsichtig. Hastige Lenk- und Bremsmanöver sollten so gut wie möglich vermieden werden. Und selbstverständlich sollten Sie sich auch immer an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit halten, die mit Anhänger mitunter von der der anderen Verkehrsteilnehmer variieren kann. Aber wieso sollten Sie es auch eilig haben, schließlich geht es in den wohlverdienten Urlaub!

