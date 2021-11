Aktuell 25.11.2021

Stromer unzuverlässig?

Wenn es darum geht, die Vorzüge von Elektroautos anzupreisen, so wird ein Argument besonders häufig genannt: Zuverlässigkeit.

Denn ein Elektromotor benötige viel weniger Aufmerksamkeit als ein klassischer Antrieb. Doch jetzt hat ein Ranking des Verbraucherportals „Consumer Reports“ ergeben: Unter allen Fahrzeugkategorien tragen vollelektrische SUVs in Sachen Zuverlässigkeit die rote Laterne.



Vor allem die Fahrzeugelektronik bereitet bei elektrischen SUV mehr Probleme als bei allen anderen Fahrzeugtypen. Doch über die Baureihen hinweg sind die unterschiedlichsten Komponenten betroffen. So seien beim Kia Niro EV Probleme mit einem Lager im E-Motor häufig, der Audi e-Tron leide unter dem Versagen der Antriebs-Steuerung, während sich Kunden beim Tesla Model Y über Fehlpassungen der Karosserie und gravierende kosmetische Mängel beklagen.



Das schlechte Abschneiden vollelektrischer SUVs kontrastiert mit dem sehr guten Abschneiden kompakter Hybride: Im Toyota-Prius-Segment ist die Zuverlässigkeit laut „Consumer Reports“ am höchsten. Das Verbrauchermedium gilt als unbestechliche Datenquelle, beruht die vielbeachtete Zuverlässigkeitsstatistik doch auf über 300.000 Berichten von Kunden.



Die Ergebnisse aus den USA lassen sich durchaus auf Europa übertragen. Denn die von ihren Besitzern der Unzuverlässigkeit geziehenen Elektro-SUV werden auch hierzulande angeboten.

ampnet/red

#Stromer #Elektroautos #Studie #Zuverlässigkeit







