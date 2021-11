Marken & Modelle 07.11.2021

Hyundai Ioniq 7 kommt

Hyundai hat sein erstes vollelektrisches SUV angekündigt. Erste Bilder geben einen Ausblick auf die Studie namens „Seven“ - ein Hinweis auf den darauf folgenden Ioniq 7.

Auf der diesjährigen AutoMobility LA in Los Angeles erlebt das Konzeptfahrzeug am 17. November seine Premiere.







Auf den Detail-Ausschnitten ist noch nicht viel zu erkennen. An der linken Fahrzeugecke sind die aus dem Ioniq 5 bekannten Lichtsignaturen, die sogenannten „Parametic Pixels“ zu sehen. Auch der Innenraum setzt mit Mobiliar und Materialien im Lounge-Stil das Wohnzimmer-Konzept des gerade eingeführten E-SUV-Coupés fort. Über Abmessungen, Motoren oder technischen Details verrät Hyundai noch nichts.

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Hyundai #Elektroauto #ionic #SUV







Auch interessant!

Kia EV6

Der Kia EV6, das erste ausschließlich als Elektroauto konzipierte Fahrzeug der Marke, hat in der Ausführu...



Hyundai Ionic 5 reitet in die Zukunft

Anleihen am alten Pony und jede Menge Potential für die Zukunft machen die Submarke von Hyundai bereit fü...



Hyundai ionic 5

Mit dem Ioniq 5 kommt im Sommer das erste Modell der neuen Elektro-Submarke von Hyundai auf den Markt....