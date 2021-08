Der Ami wird ein Rockse

Stromer 25.08.2021

Mit dem Rocks-e kann ab Herbst der Citroën Ami hierzulande als Opel bestellt werden. Opel spricht von einem SUM, einem Fahrzeug für Sustainable Urban Mobility (nachhaltige städtische Mobilität).

Das kleine vierrädrige Leichtfahrzeug kann mit seiner Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h gefahren werden. Das vom Ami der Konzernschwester Citroën bekannte Konzept vereint ebenso einfache wie pfiffige Ideen. So sind beispielsweise linke und rechte Tür des Zweisitzers absolut baugleich – auf der Beifahrerseite ist der Einstieg vorne und auf der Fahrerseite hinten angeschlagen. Gleichteile gibt es ebenso an Front- und Heckpartie.



Der Opel Rocks-e ist 2,41 Meter kurz, knapp 1,40 Meter und wiegt 475 Kilogramm. Ein Panorama-Glasdach ist bei dem in drei Ausstattungsvarianten erhältlichen Fahrzeug Standard. Die beiden Sitze sind versetzt nebeneinander angebracht, so dass der Beifahrer viel Beinfreiheit und der Fußraum dort ein Stauvolumen von bis zu 63 Litern bietet. Zentral auf der Mittelkonsole findet sich ein Smartphone-Halter. Die 5,5 kWh-Batterie ermöglicht Reichweiten von bis 75 Kilometern und kann in rund dreieinhalb Stunden zu 100 Prozent über jede gewöhnliche Haushaltssteckdose wieder aufgeladen werden.











Der Opel Rocks-e wird ab Herbst online und im Direktverkauf bei ausgewählten Opel-Händlern bestellbar sein. Weitere Märkte sollen dann im nächsten Jahr folgen. Angaben zum Preis machte Opel noch nicht. Citroën bietet den Ami in Frankreich zu Preisen ab knapp 7000 Euro an.





