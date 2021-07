Service 29.07.2021

Moon City wandert in die Kärntner Straße

Der Volkswagen Konzern hat mit der Mooncity in Wien eine Art eMobility-Popup-Store geschaffen, in dem Konzepte und e-Auto-Modelle präsentiert wurden.

Der Standort auf der Mariahilfer Straße wurd allerdings nach 'Erfolgsbilanz' geschlossen, ein neuer Standort in der Kärntnerstraße im ersten Bezirk im Herbst neu eröffnet. Inhaltlich bleibt alles wie gehabt: Elektroautos des Konzerns, Lademodule und mehr sind im Mooncity Store zu erfahren und zu sehen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Volkswagen #Elektroautos #Energie







Auch interessant!

VW als Elektro-Marktführer

Mit seiner Fähigkeit, Plattformen global zu skalieren, wolle der Volkswagen Konzern seine Marktanteile in...



Elektroauto-Markt kommt in Schwung

Der Volkswagen-Konzern hat den Absatz von Elektroautos im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt. Das Niveau...



Oscars 2017: Gewinner

Blanca Blanco zeigt sich blank, La La Land bekommt einen falschen Preis und der twitternde Mauernbauer da...



Donaukanaltreiben

Drei Tage kulturelles Treiben mit Musik, Lesungen, Kabarett, Tanz, bildender Kunst, Film etc. gibt es von...