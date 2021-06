Service 17.06.2021

Neues Parkpickerl in Wien ab 2022

Mit März 2022 kommt in Wien die neue Kurzparkzonenbewirtschaftung - und das flächendeckend mit angepassten Regelungen. Die Stadt wird damit vorwiegend Mehreinnahmen lukrieren.

Die Kurzparkzonen in Wien gelten ab März 2022 von 9 bis 16 Uhr und man darf dann, sofern kein Parkpickerl vorhanden ist, nur noch zwei Stunden parken. Das Parkpickerl für Anrainer kostet dann 120 Euro.



Was sich mit der Neuregelung ändert, ist einerseits das Hinzufügen jener Bezirke zu den Kurzparkzonen, die bisher darauf verzichtet hatten. Andererseits werden die Regeln, die außerhalb des Gürtels weniger streng waren, an jene der Innenstadt angehoben - zwei statt drei Stunden Parkzeit und längere Geltungszeiträume etwa. Auch die Sonderregelungen im 15. Bezirk fallen weg.



Es gibt auch Ausnahmen von der Regelung, doch die betreffen nur noch Sondefälle wie den Bisamberg. Die Stadt Wien kann durch die neuen Regeln deutlich mehr Geld von den Autofahrern einnehmen. Das Grundproblem löst sie aber weiterhin nicht: Es gibt zu wenig Stellfläche für die Einwohner und die Wirtschaft und diverse 'grüne' Projekte vernichten sogar Parkraum. Zum Abkassieren kommt also auch noch der Druck auf die Autofahrer, lange suchen zu müssen, um Parkplätze zu finden - und das steigert wiederum den Verkehr zusätzlich.



Und auch das Umland von Wien muss sich etwas überlegen, denn die Pendler werden kaum mehr Abstellfläche innerhalb der Stadtgrenzen finden. Die 200.000 Autos von Berufstätigen, die nach Wien kommen, dürften an der Stadtgrenze neue Parkplätze suchen - aber kaum finden. Dass es dort ebenfalls zu Kurzparkregelungen im Domino-Prinzip kommen wird, ist anzunehmen. Die Strategie der damaligen Verkehrsstadträtin, das Abkassieren und Verärgern der Autofahrer durch den Schneeball-Effekt möglichst weit auszudehnen, scheint aufzugehen. Die Situation nach der Parkraumbewirtschaftung nach diesen Änderungen ist jedenfalls genau die gleiche wie vorher, nur die Einnahmen im Steuersack werden mehr.

