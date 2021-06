Marken & Modelle 16.06.2021



Maserati setzt auf Strom

Kaum ein Hersteller kann es sich heute noch leisten, nicht an die Elektromobilität zu denken. Selbst italienische Sportwagenhersteller setzen bei Neuentwicklungen auch auf Strom.

So wie Maserati. Der Nachfolger des bis 2019 gebauten Coupés Gran Turismo wird das erste Modell der Marke sein, das es auch als reines Elektroauto geben wird. Derzeit testet Maserati die Prototypen auf der Straße und auf der Rundstrecke, um weitere Erkenntnisse für die finalen Abstimmungen zu gewinnen.





ampnet/red

