Aktuell 11.06.2021

Radio rückgängig

Corona-bedingte Änderungen im Lebensstil der Hörer machen dem Autoradio das Leben schwer.

Dies fördert eine aktuelle Umfrage unter mehr als 42.000 US-Amerikanern zutage. Laut dem 'TechSurvey2021' der Jacobs Media Group verbringen Radiohörer weniger Fahrtzeit in ihren Autos als vor der Pandemie, so dass AM- und FM (UKW)-Stationen darin mehr Sendepausen haben als üblich.



71 Prozent der Befragten gaben an, weniger Radio zu hören, weil sie in Corona-Zeiten nicht mehr so oft im Auto unterwegs sind. Für die AM-/FM-Sender ist dies keine gute Nachricht, denn laut dem TechSurvey verlieren sie in US-Haushalten schon länger im Sinkflug gegenüber intelligenten Lautsprechern und Streaming-Medien. Das Auto ist also bislang ein wichtiges Refugium für die Sender.



Auch Fortschritte in der Technologie von Pkw-Unterhaltungssystemen wirken sich dem TechSurvey zufolge negativ auf die klassische Radionutzung aus: In neueren Fahrzeugen lassen sich Smartphones einfach in das System einbinden, was vor allem jüngere Fahrer nutzen. Die Millennials liegen hier mit 85 Prozent vorne.



74 Prozent der befragten Käufer oder Leasing-Nehmer von Neuwagen legen größten Wert auf FM-Radio, für 73 Prozent ist Bluetooth das wichtigste Merkmal, AM-Radio landet nur bei 34 Prozent. Auf die Frage, mit welcher Unterhaltungsquelle sie die meiste Zeit im Auto verbringen, antworteten 58 Prozent mit AM/FM, was den Spitzenrang bedeutet. 'SiriusXM' liegt mit 18 Prozent an zweiter Stelle. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Menschen zwar weniger Zeit im Auto verbringen als früher, aber immer noch das Radio bevorzugen, wenn sie am Steuer sitzen.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Studie #Mediennutzung #Radio #Autoradio







Auch interessant!

Rettung im Radio

In Stockholm beginnen demnächst Praxistests eines neuen Systems, das Einsatzfahrzeugen ein sichereres Vor...



Auswahlkriterien für Autoradios

Im Auto hört man gerne Musik, oft ist der Fahrersitz auch der einzige Platz, an dem man die Zeit hat, sic...



Die Geschichte des Autoradios

Das Autoradio ist heutzutage aus PKWs nicht mehr wegzudenken und für viele Berufspendler ist es oft die e...



Onlineradio im Auto

Der MP3-Player als sinnvoller Weg, die Musiksammlung auch im Auto unterwegs zur Verfügung zu haben, setzt...