Aktuell 02.06.2021



BMW iX kommt im November

BMW wird im November den iX auf den Markt bringen. Das erste von vornherein als Elektroauto konzipierte SUV der Marke verfügt über Allradantrieb und wird zunächst in zwei Motorisierungen mit jeweils unterschiedlicher Batteriegröße angeboten.

Der BMW iX x-Drive 50 leistet 385 kW (523 PS) und hat eine WLTP-Reichweite von bis zu 630 Kilometern. Das Drehmoment beträgt 765 Newtonmeter. Der iX x-Drive 40 hat eine Leistung von 240 kW (326 PS), ein Drehmoment von 630 Nm und kommt mit einer Batterieladung bis zu 425 Kilometer weit. BMW nennt Beschleunigungswerte von 4,6 bzw. 6,1 Sekunden für den Sprint von null auf 100 km/h. Später wird es noch den 440 kW (600 PS) starken iX M60 geben.











Gleichstrom kann mit einer Leistung von bis zu 200 kW (BMW iX x-Drive50) beziehungsweise bis zu 150 kW (BMW iX x-Drive40) geladen werden. So lässt sich der Ladezustand in etwas mehr als einer halben Stunde von zehn auf 80 Prozent erhöhen. Außerdem kann an einer Gleichstrom-Schnellladestation und bei einem Batterieladezustand von 10 Prozent die Reichweite innerhalb von 10 Minuten um bis zu 150 Kilometer (BMW iX xDrive50) beziehungsweise um mehr als 95 Kilometer (BMW iX xDrive40) erhöht werden. Der Auslieferungsumfang des BMW iX umfasst in Europa die BMW Charging Card, den Flexible Fast Charger für bis zu 11 kW Ladeleistung und ein Mode-3-Ladekabel zur Nutzung von öffentlichen Ladestationen.







Der BMW iX hat einen cw-Wert von 0,25. Das Cockpit besteht aus einem 12,3 Zoll großen Informationsdisplay und einem Control-Display mit einer Bildschirmdiagonale von 14,9 Zoll, die hinter einer gemeinsamen zum Fahrer gekrümmten Glasfläche liegen. Der digitale persönliche Assistent verfügt über zusätzliche Fähigkeiten und interagiert in Form einer neuen grafischen Gestalt und natürlicher Sprache mit den Fahrzeuginsassen.





ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#BMW #SUV #Elektroauto







Auch interessant!



Audi q4 eTron - der bessere ID 4?

Audi hat den kommenden Q4 eTron vorgestellt. Der besticht durch Sprachsteuerung und -ausgebe (per Sie!), einem futuristischen neuen Interieur und einer 'anderen' Interpretation des VW Querbaukastens als Konzern-Plattform.





Extrem: BMW M5 CS

Deutlich leichter, mit schärferem Klang und eigenständigem Auftritt distanziert er sich deutlich vom regulären M5, kostet aber auch erheblich mehr.





Der GTD, das ist der Golf, den man uns abgewöhnen will. Ein leistungsstarker Diesel von Volkswagen? Dabei...





...





Zuletzt haben wir die Liste der neuen Autos 2021 gebracht. Hier schauen wir speziell auf das, was die Ele...





Die Submarke EQ bekommt Zuwachs: Daimler hat heute mit dem Mercedes-Benz EQA, einem vollelektrischen Deri...





Auch der DS3 eTense und Hyundai Kona wurden in dem geleakten Dokument verglichen, das aufgetaucht ist. Di...