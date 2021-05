Marken & Modelle 28.04.2021



Hyundai Kona N

Einer der gelungensten kompakten Crossover erhält ein sportliches Spitzenmodell: Hyundai lanciert den Kona in einer N-Variante mit stolzen 280 PS (206 kW).

Damit avanciert der kompakte Koreaner zu einem der faszinierendsten Autos seiner Klasse. Der 2,0-Liter-Turbomotor bringt über ein Acht-Gang-Doppelkupplungsgetriebe stolze 392 Newtonmeter Drehmoment auf die Straße. Damit spurtet der rund 1,5 Tonnen schwere Fronttriebler in nur 5,5 Sekunden auf 100 km/h und weiter bis zu einer abgeregelten Spitze von 240 km/h.



Das Getriebe ist auf sportliches Fahren abgestimmt und verzichtet im manuellen Modus auf die Zwangshochschaltung am Drehzahlbegrenzer. Das Fahrwerk wurde speziell auf die hohe Motorleistung abgestimmt. Eine elektronische Dämpferverstellung und ein elektronisches Sperrdifferential sollen für perfekte Bodenhaftung sorgen. Die Pirelli-P-Zero-Pneus der Dimension 235/40 R 19 sind auf Aluminium-Schmiederäder aufgezogen.











Der sportliche Auftritt des Kona N wird durch zahlreiche spezifische Designelemente unterstrichen, darunter ein Kühlergrill im Wabendesign und ein Doppel-Heckflügel mit einem dritten Bremslicht in Form eines Dreiecks. Im Innenraum gibt es eine N-spezifische Instrumentierung, ein eigenständiges Head-up-Display, ein Sportlenkrad mit konfigurierbaren Schaltern zum Abrufen sportlicher Fahreinstellungen und spezielle Sportsitze.



Der Kona N ergänzt das ungewöhnlich breitgefächerte Modellprogramm der Baureihe. Es gibt den Crossover mit Front- und Allradantrieb, mit Otto- und Dieselmotor, als 48-Volt-Hybrid und als Elektroauto sowie mit Handschaltung oder Automatik. Zu den engsten Wettbewerbern des neuen Spitzenmodells gehören der Mercedes-AMG GLA 35 und der Volkswagen T-Roc R.





