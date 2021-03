Aktuelles 17.03.2021



BMW iX SUV kommt 2021

BMW bringt Ende des Jahres sein Elektro-SUV iX auf den Markt. Zunächst wird es die beiden Modellvarianten x-Drive40 und x-Drive50 geben. Der Einstiegspreis beträgt 77.300 Euro.



Der BMW iX x-Drive50 (ab 98.000 Euro) hat je einen Motor an der Vorder- und an der Hinterachse. Die Gesamtleistung von über 370 kW (500 PS) und ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter fünf Sekunden. Etwa eine Sekunde länger benötigt der x-Drive40 mit seinen mehr als 240kW (300 PS). BMW verspricht Reichweiten von über 600 bzw. 400 Kilometern für den x-Drive40 mit seiner etwas kleineren Batterie.







Dank Gleichstrom-Schnellladen mit bis zu 200 kW soll binnen zehn Minuten Strom für rund 100 Kilometer Reichweite in die Batterie fließen können. Weniger als 40 Minuten soll es dann dauern, die Akku-Kapazität wieder von zehn auf 80 Prozent hochzubringen.





ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Vorschau #BMW #SUV







Auch interessant!



Audi q4 eTron - der bessere ID 4?

Audi hat den kommenden Q4 eTron vorgestellt. Der besticht durch Sprachsteuerung und -ausgebe (per Sie!), einem futuristischen neuen Interieur und einer 'anderen' Interpretation des VW Querbaukastens als Konzern-Plattform.





BMW M4 Competition

Direkt von vorn kann man sie kaum auseinanderhalten, den BMW M3 und den M4: Die kontrovers diskutierte, vertikal betonte Doppelniere und die Scheinwerfer sind identisch.





BMW iX: Richtige Nase für Elektro?

Überlegene Leistung: Das ist beim Auto noch immer der Weg in Führungspositionen. Doch diese Leistung manifestiert sich längst nicht mehr in PS, sondern in Intelligenz.





BMW iX3 im Test

Auf dem Weg in die elektrische Zukunft holt BMW ein längst vergessenes Antriebskonzept aus der Schublade. Und endlich wieder Schub von hinten mit Heckmotor.





Zuletzt haben wir die Liste der neuen Autos 2021 gebracht. Hier schauen wir speziell auf das, was die Ele...





Auch der DS3 eTense und Hyundai Kona wurden in dem geleakten Dokument verglichen, das aufgetaucht ist. Di...