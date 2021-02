Marken & Modelle 17.02.2021



McLaren Artura startet hybrid

McLaren steigt in die Hybrid Supercar Produktion in Serie ein. Der Artura tritt für die Marke heute neu an. Der Wagen setzt auf der neuen Carbon-Plattform bei McLaren auf.

Der Artura schafft damit ein Gewicht von 1,5 Tonnen oder umgerechnet 488 PS pro Tonne. Und das trotz zwei Antrieben, die mit 3 Liter V6 twinturbo sowie 95 PS E-Motoren zusammen 720 Nm und 680 PS auf die Waage bringen. Der Spurt von 0 auf 100 klappt damit in 3 Sekunden, 200 km/h sind in 8,3 und 300 km/h in 21,5 Sekunden erreicht.







Dass der Sportwagen dabei unter 130 Gramm CO2 pro Kilometer produziert und 30 km rein elektrisch fahren kann, ist erstaunlich. Der McLaren Artura ist ab sofort bestellbar, die Preise beginnen vor Steuern bei rund 215000 Euro.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#McLaren #Sportwagen #hybrid #Supersportwagen







Auch interessant!

McLaren Artura

McLaren kündigt für nächstes Jahr einen High-Performance-Hybrid (HPH) an. Der komplett neu entwickelte Ar...



McLaren 600LT

Der neue McLaren 600LT gibt sein Debüt beim Goodwood Festival of Speed. Mit dieser Nachricht in letzter M...



McLaren 675 LT im Test

Wie in der Formel 1 werden die Modelle bei McLaren auch für die Straße optimiert. Was das für den 650 S b...



CarboTech: Arbeit für McLaren

Dass McLaren nach der Formel 1 und der Zusammenarbeit mit Mercedes einen neuen eigenen Supersportwagen br...



McLaren F1: verdammt nah an der F1

PS-POWER. Highspeed, Chrom und heißer Gummi - die schnellsten Serienautos der Welt....