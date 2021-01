Service 30.01.2021

Beliebte Farben bei Autos 2021

Nimmt man alle Autos des vergangenen Jahres weltweit zusammen, dann ist mehr als ein Drittel der Neuauslieferungen in weißer Farbe geschehen.

Weiß ist also einmal mehr die beliebteste Farbe bei Autos. Ansonsten gelten folgende Vorlieben der Autofahrer:



38% Weiss

19% Schwarz

15% Grau

9% Blau

9% Silber

4% Rot

3% Braun

2% Gelb

1% Grün

1% Orange



Die verschiedenen Varianten der Farben sind unter den generellen Bezeichnungen zusammengefasst worden, um das Bild eindeutig zu machen. Die Zahlen stammen von Axalta, einem Autolackhersteller aus den USA.

#Farbe #Lack #Auto #Statistik







