Technologie 20.01.2021

Mehr Reichweite, weniger Ladezeit

Reichweitenängste bei E-Autos sollen dank einer Akku-Entwicklung der Pennsylvania State University (Penn State) verschwinden.

Der langlebige Lithium-Eisenphosphat-Akku fährt 400 Kilometer (km) und soll sich in der Kaffeepause in nur zehn Minuten aufladen. Möglich macht das dem Team zufolge eine Selbstheiz-Technologie, mit der sich der Akku auf optimale Betriebstemperatur bringt.



'Wir haben eine ziemlich clevere Batterie für Massenmarkt-E-Autos entwickelt, bei Kostenparität mit Verbrennungsfahrzeugen', sagt Chao-Yang Wang, Professor für Chemietechnik, Materialwissenschaft und -technik. Diese verspricht 400 km Reichweite, Laden in zehn Minuten und eine Lebensdauer von über 3,2 Mio. km, so er und seine Kollegen. Wie die Forscher in 'Nature Energy' berichten, macht das eine Selbstheiz-Technologie möglich, mit der sich der Akku schnell auf 60 Grad Celsius erwärmt - die optimale Temperatur zum Be- und Entladen.



Das schnelle Aufheizen des Akkus auf Betriebstemperatur ermöglicht eine dünne Nickel-Folie. Bei Stromfluss erhitzt sich diese aufgrund elektrischen Widerstands schnell und heizt so das Innere der Batterie. Sind die 60 Grad erreicht, ist der Akku für den Betrieb mit schnellem Auf- oder Entladen bereit. Wangs Team zufolge sollte es dank dieser Technologie möglich sein, für den Akku günstige Elektroden-Materialien - Lithium-Eisenphosphat sowie Graphit - und sichere Elektrolyte zu nutzen. Dies mache die Batterie laut Wang günstig, leicht und kompakt - und damit ideal für den Massenmarkt.



Laut Wang sollten relativ kompakte Akkus 40 Kilowattstunden Kapazität und 300 Kilowatt Leistung erreichen. Ein E-Auto wäre demnach in der Lage, in rund drei Sekunden von Null auf 100 zu beschleunigen und ließe sich somit wie ein Porsche fahren. 'Damit werden wir die Umwelt verändern und nicht nur Luxusautos beisteuern', betont der Wissenschaftler. Denn die Akkus wären den Forschern zufolge auch preislich wirklich konkurrenzfähig. 'Jeder soll sich E-Autos leisten können.'

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Akku #Energie #Forschung







Auch interessant!

Technik-Rückblick

Biometrie, Künstliche Intelligenz (KI), Drohnen und 3D-Druck: Die COVID-19-Pandemie hat 2020 auch die Hig...



Während der Fahrt laden

Forscher der Stanford University haben einen Schritt in Richtung Akku-Laden während der Fahrt gemacht. W...



Schnell-Lader ruinieren Akkus

Heutige kommerzielle Schnellladetechnologie ist bei E-Autos ein regelrechter Akku-Killer, so eine aktuell...



Alte Akkus in Entwicklungsländer

Forscher der University of Warwick verwandeln alte Batterien aus Elektroautos in mobile kleine Energiesp...



Lastspitzen mit Akkus überbrücken

US-Technologiefirma Tesla hat mit 'Megapack' ein neues Akku-Produkt vorgestellt, das in neue Speicherdi...



Kabellos laden macht Akkus kaputt

Kabelloses Aufladen von Smartphones verringert die Lebensdauer von Akkus....