Aktuell 29.12.2020

Luft zu gut für Beschränkungen

Die teuren Anlagen zur Geschwindigkeitsbeschränkung für Autofahrer in belasteten Zeiten sind nutzlos: Die Luft wird immer besser, die Anlagen bleiben abgeschaltet.

Stadtautobahnen aber auch die 'grünen' Bereiche der Westautobahn sollen die Luftgüte positiv beeinflussen, indem der Verkehr gebremst wird. Dass der Verkehr nur einen kleinen Anteil überhaupt an der Luftbelastung hat, wurde bei der Installation der Maßnahmen genauso wenig beachtet wie die positive Entwicklung der Technik insgesamt. Und so sind die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die nach der Luftgüte geschalten werden, heute weitgehend überflüssig geworden. Insbesondere im Corona-Jahr, wo Messstellen ohnehin kaum mehr anschlagen.



Vermutlich wird es einige Zeit brauchen, bis die Mess-Sonden wieder Arbeit bekommen. Wenn durch den politischen Einfluss der Anteil der Elektroautos einmal steigen sollte, gibt es die Chance, den Feinstaub durch den gesteigerten Abrieb (Stichwort: Drehmoment) wieder steigen zu lassen.



Was bleibt ist der fahle Beigeschmack einer nicht durch Fakten getriebenen Politik zulasten der Autofahrer. Und teure Anlagen auf den Straßen, die nutzlos auf Aufgaben am Straßenrand warten.











