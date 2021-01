Service 29.12.2020

Führerschein als App am Handy

Das Smartphone als Ausweis ist ein Teil der Digitalisierung, die die Regierung vorantreiben will. Der Zulassungsschein ist dann noch nicht digitalisierbar.

Halbherzige Schritte in Richtung mehr Digitalisierung werden für Autofahrer im nächsten Jahr angegangen: Der Führerschein soll dann auch als App digitalisiert am Smartphone verfügbar werden, die Pflicht, die Karte bzw. den Ausweis mitzuführen, entfällt dann. Zulassungsschein und andere Dokumente sind nicht soweit, es bleibt also bei zaghaften Annäherungen an eine digitale Welt, die der Staat hier geht.

